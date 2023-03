Face au “non” de la ministre, les pompiers ont montré qu’ils étaient déterminés : “Ils veulent nous faire crever dans nos casernes” (vidéo)

guillement Aller au feu à 67 ans, mais quelle folie ! On connait tous la difficulté physique et mentale de notre métier. Ils veulent nous faire crever dans nos casernes.

Venus de Bruxelles, de Wallonie et de Flandres, des casernes des quatre coins du pays, plus de 600 pompiers ont crié leur colère face au refus de la ministre de revenir sur ses décisions. À Bruxelles, ils étaient tellement nombreux à vouloir manifester qu’il a fallu procéder à une centaine de réquisitions pour assurer les interventions. “La réquisition est une mesure qui ne s’applique qu’exceptionnellement et en tout dernier recours, précise-t-on du côté de la direction générale des Pompiers de Bruxelles qui a soutenu le mouvement (voir par ailleurs). Cela démontre la détermination des secouristes pour se faire entendre à tout prix.”

Dans les rues de Bruxelles, les pompiers étaient venus montrer leur mécontentement sur plusieurs points, mais c’est surtout l’allongement de la durée de carrière, jusqu’à 67 ans, qui était pointé du doigt. “On veut la modification des statuts pour donner moins d’autonomie aux zones de secours, mais surtout plus de respect et de reconnaissance pour nos pompiers, détaillait Julie Happaerts, secrétaire permanente CSC. On demande également une reconnaissance auprès du cabinet de la santé publique parce qu’aujourd’hui, ils prennent des décisions sans même nous concerter. Cela a notamment des impacts sur nos ambulanciers qui aujourd’hui sont à bout parce que le nombre de mission ne cesse d’augmenter, les conditions de travail ne sont pas évidentes et il n’y a aucune possibilité d’évolution de carrière. Et n’oublions pas non plus le personnel administratif qui n’est pas reconnu non plus.”

On veut surtout plus de respect et de reconnaissance pour nos pompiers.

Si dans la première heure, la manifestation s’est déroulée dans une ambiance relativement bon enfant, la rencontre avec la ministre et son refus de revenir sur ses décisions ont rendu les choses plus tendues encore. En s’éloignant du parcours prévu de la manifestation, remontant notamment la rue de la Loi, et en tentant de pénétrer dans les bâtiments de la commission européenne, les manifestants ont créé pas mal d’embarras dans Bruxelles et surtout démontré qu’ils étaient prêts à en découdre pour se faire entendre si c’était nécessaire. La police a notamment dû faire usage de gaz lacrymogène pour contenir les manifestants. “On ira jusqu’au finish s’il le faut”, lançait l’un des manifestants en colère.

La manifestation s’est finalement disloquée dans le calme, sans événement majeur, mais les pompiers ont déjà promis qu’il n’en resterait pas là.

“L’espérance de vie d’un pompier est écourtée de 7 ans”

Dans un communiqué, la direction générale des Pompiers de Bruxelles a apporté son soutien aux revendications de ses employés, soulignant notamment qu’il est : “important de reconnaître la pénibilité de la profession et de revoir en conséquence l’âge et les conditions de départ à la pension. En effet, des études ont établi que l’espérance de vie d’un pompier est écourtée de 7 ans par rapport à un citoyen lambda.”

Toujours selon la direction générale des Pompiers de Bruxelles, les pompiers doivent faire face à nombre croissant d’interventions. “Depuis 2015, on compte 26 % de missions d’ambulanciers et 8 % de missions de pompiers en plus sur la Région bruxelloise, détaille-t-elle. Un investissement continu est donc nécessaire.”

Et les pompiers doivent désormais composer avec des interventions de plus en plus délicates et tendues. “Le nombre d’agressions dont les secouristes sont victimes est en augmentation constante, souligne encore la direction générale. Il s’agit malheureusement d’un phénomène de société qui dépasse largement le niveau local bruxellois.”

