Vincent Van Peteghem, ministre des finances, présente son projet de réforme fiscale: "Chaque travailleur recevra 835€ sur l’année" (vidéo)

Pour arriver à une telle mesure, le ministre flamand a trouvé une solution: augmenter la TVA et donc, désavantager la surconsommation au profit de tous les travailleurs de la classe pauvre et moyenne. "En diminuant les taxes sur les charges et en augmentant le revenu net, on permet aux gens de consommer. Mais les gens qui consommeront plus seront pénalisés sur leur ticket de caisse. Le salaire brut restera identique, c’est au niveau du salaire net qu’on verra une différence positive."

SI cette mesure ne touche donc pas les retraités et les chômeurs, Vincent Van Peteghem veut mettre en avant les personnes qui travaillent, avec des bonus pour les gens moins bien rémunérés. "Certains métiers ne sont pas très rentables, c’est une évidence. Mais pour motiver les personnes à se lever et aller travailler, on tient à mettre de plus grands bonus à l’emploi. Désormais, on va ressentir une différence entre les gens au chômage et les travailleurs."

Enfin, si le ministre pense aux classes sociales les plus défavorisées, il veut mettre en place un système qui avantagerait la classe moyenne et aisée. "L’un des grands problèmes en Belgique est que nous passons trop vite dans la tranche d’imposition la plus élevée. L’un des mes grands objectifs a donc été d’augmenter le plafond de celle-ci de 45 000€ à 60 000€. Il est important de protéger la classe moyenne."