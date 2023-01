Plus de 9.000 entreprises déclarées en faillite en 2022, la Flandre plus touchée

En Wallonie, par contre, 2.202 entreprises ont mis la clé sous la porte, soit une baisse de 18 % par rapport à 2019. Il s’agit du troisième résultat le plus bas de ces dix dernières années, derrière les années Covid 2020 et 2021.

Quant à la Région de Bruxelles-Capitale, elle a recensé 1.776 faillites, soit 40 % de moins qu’en 2019. Là aussi, cela place l’année 2022 parmi les moins élevées derrière 2020 et 2021.

Au niveau sectoriel, les secteurs des transports et entreposage, et de l’agriculture et pêche ont enregistré une hausse du nombre de faillites en 2022 par rapport à 2019. 577 entreprises de transport et entreposage ont, en effet, déposé le bilan en 2022 contre 504 en 2019. Cela représente le nombre le plus élevé de la période 2012-2022.

Le secteur de l’agriculture et pêche a lui compté 80 faillites en 2022, soit deux de plus qu’en 2019 et le nombre le plus élevé dans ce secteur depuis 2015 (104).