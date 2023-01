Ces secteurs qui vont créer de l’emploi en 2023 (infographie)

Les employeurs des trois régions du pays rapportent des intentions de recrutement positives: assez favorables à Bruxelles (+32%) et plus prudentes en Flandre (+19%) et en Wallonie (+18%).

À la recherche de main d’oeuvre qualifiée

La demande de personnel qualifié reste forte et cela se vérifie dans les secteurs de la Finance et de l’Immobilier (+41%) et dans le secteur de l’IT (+37%) qui anticipent l’activité de recrutement la plus soutenue. Les intentions de recrutement sont nettement plus faibles dans le secteur Biens et Services de Consommation/Horeca/Retail (+9%) et nulles dans le secteur Télécoms, Médias & Communications (0%).

"Notre enquête indique que l’impact d’une possible récession mondiale et la dégradation de la situation économique se font ressentir sur le marché de l’emploi, même si le ralentissement n’est pas aussi prononcé que ce que l’on aurait pu prévoir", explique Sébastien Delfosse, Managing Director de ManpowerGroup BeLux.