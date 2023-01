Voici les maladies qui génèrent le plus grand nombre d’incapacités de travail

En décembre 2021, l’Inami a recensé 82 307 personnes en dépression et 35 145 en burn-out. Ces deux maladies affichent une forte progression depuis 2016: + 50% pour la dépression, + 40% pour le burn-out. Sans surprise, c’est chez les travailleurs indépendants, particulièrement impactés par la crise du Covid-19, que la dépression et le burn-out affichent la plus forte progression: +59% pour les indépendants, + 45,8% chez les travailleurs salariés et demandeurs d’emploi.