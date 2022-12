Horeca: une app pour trouver des extras

Pour tenter de renverser la vapeur, l’ancien restaurateur Alexandre Pottok a décidé de lancer une application mobile qui vise à mettre en relation restaurateurs et travailleurs: "Rekrut Extras".

Trouver le bon profil, à proximité

"Dans le monde de l’horeca, on a souvent besoin d’extras, fiables, qui ne nous lâchent pas en dernière minute juste avant le service… Puis, avec le Covid, beaucoup de gens ont abandonné le métier. C’est comme ça que j’ai eu l’idée de lancer cette application", nous explique Alexandre Pottok.

Grâce au système de géolocalisation de Rekrut Extras, les gérants de restaurants, bars, cafés et hôtels peuvent facilement voir quels sont les profils disponibles à proximité de leur établissement et entrer leur demande. De leur côté, les travailleurs peuvent indiquer quelles sont leurs disponibilités, s’ils sont en recherche d’un CDI ou non… Il leur suffit de compléter une courte biographie faisant part de leur expérience et de télécharger, s’ils le veulent, leur CV pour obtenir l’accès aux offres d’emploi. "Lorsqu’ils ont travaillé, une notation avec des étoiles apparaît sur leur profil. Ce sont les restaurateurs qui cotent la prestation. Forcément, plus la note est bonne, plus ils auront de chances d’être repris par la suite."

Déploiement prévu

L’application fonctionne sous forme d’abonnement annuel pour les employeurs mais est totalement gratuite pour les travailleurs. "Il existe une version démo pour les gérants de l’horeca qui leur permet de consulter la carte des travailleurs près de chez eux. Pas besoin de s’abonner. Mais c’est par contre nécessaire pour être mis en relation."

Pour l’instant, Rekrut Extras n’est fonctionnel qu’à Bruxelles mais se déploiera dans les deux prochaines semaines dans les grandes villes wallonnes. "Les travailleurs qui sont basés en Wallonie peuvent déjà s’inscrire sur l’application afin de recevoir les offres d’emploi qui vont arriver très bientôt."

Avec son projet ambitieux, Alexandre Pottok espère pouvoir répondre à une partie des attentes d’un secteur mal en point.

L’application Rekrut Extras est disponible sur Apple et Android. Site web : https ://rekrut.be