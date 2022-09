Voici les dix professions les mieux rémunérées en Belgique

"Assumer des grandes responsabilités ou exercer une fonction complexe se traduit souvent par un salaire plus important", explique Statbel. Les directeurs généraux sont en tête de liste. Avec un montant de 10 717 euros, le salaire des directeurs généraux dépasse même de 180% la moyenne nationale.

Les serveurs et barmen se classent eux à l’autre extrémité de l’échelle des salaires. Avec un salaire mensuel de 2 450 euros, ces travailleurs gagnent 36% de moins que la moyenne nationale. De même, les coiffeurs et esthéticiens ainsi que les aides de ménage reçoivent en moyenne un salaire de moins de 2 500 euros par mois.

Les dix secteurs les mieux rémunérés

Outre la profession, le secteur influence également le salaire brut. L’infographie ci-dessous reprend les dix secteurs dont les salaires sont respectivement les plus élevés et les plus bas.

Avec un salaire mensuel de 5 902 euros, l’industrie pétrochimique est la branche la mieux rémunérée de l’économie. Dans ce secteur, un salarié gagne 54% de plus que la moyenne nationale. Dans les activités des sièges sociaux et de conseil de gestion ainsi que les activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, le salaire mensuel dépasse 5 000 euros. Les salaires les plus bas sont versés dans l’horeca (hôtellerie, restauration et cafés), avec un montant moyen de 2 704 euros. L’hébergement et le commerce de détail comptent aussi parmi les secteurs les moins bien payés.