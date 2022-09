De plus en plus de jeunes se lancent dans une profession libérale

Plus de 78.000 jeunes de moins de 35 ans ont lancé une activité principale ou complémentaire dans les professions libérales entre 2017 et 2021 et leur nombre augmente d’année en année, rapporte samedi un rapport du prestataire de services RH Acerta qui se base sur les derniers chiffres de l’Inasti (l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants). L’augmentation totale s’élève à 33,24% en cinq ans.