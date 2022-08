WorldSkills Belgium et 50 partenaires rendent les sciences et techniques captivantes

Point commun des vidéos: partir de projets ou de situations qui parlent aux jeunes en donnant du sens à des matières complexes, comme les sciences et les technologies.

Cette approche fait la part belle aux "STEAM", c’est-à-dire les Sciences, Techniques, Engineering, Arts et Mathématiques.

L’initiative dévoilant le lancement de cette grande campagne de sensibilisation a été présentée ce vendredi à la Cité des Métiers de Bruxelles en présence des Ministres Morreale et Glatigny. Il y a également eu l’intervention par vidéo de Bernard Clerfayt. «C’est la preuve du soutien et de l’importance accordée par les Ministres wallons et bruxellois dans les domaines de l’emploi, formation et enseignement.» ©WorldSkills Belgium

Deux familles de capsules sont diffusées

36 capsules "Expérience" réalisées grâce à la collaboration de nombreux acteurs de la diffusion des sciences et des techniques, et partenaires de la promotion des métiers.

15 capsules "Objets du quotidien", coproduites par WorldSkills Belgium avec les "Cités des Métiers" et tournées dans des entreprises, montrent les compétences et métiers dont on a besoin pour produire un objet.

1 capsule générique "Découvrir les STEAM", — la première diffusée dès la semaine 1, celle de la rentrée scolaire 2022 (29 août) -, donnera le tempo de la série avec une "définition" de ce que représentent les STEAM.

Dans une volonté d’inclure le plus grand nombre, toutes les capsules sont disponibles gratuitement en rediffusion sur le site www.steambyskills.be et sous-titrées par les télévisions locales pour les rendre accessibles aux personnes malentendantes lors des diffusions.

Le soutien aux enseignants figure en bonne place dans le programme

Par cette initiative, WorldSkills Belgium innove encore et joue ainsi son rôle de plateforme collaborative de promotion des compétences, filières qualifiantes et métiers techniques, technologiques et scientifiques.

En s’unissant autour de ce projet, les acteurs de la sensibilisation aux métiers, tout comme ceux de l’orientation tout au long de la vie, en particulier les Cités des Métiers, des entreprises et le RDMP ont tous librement collaboré pour atteindre un objectif commun.

