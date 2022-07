Une procédure de recrutement accéléré pour les 1.200 postes vacants dans le pénitentiaire

En 2021, pas moins de 5.000 personnes ont postulé pour le test d’assistant de surveillance pénitentiaire, mais plus de la moitié ne se sont finalement pas présentées à l’entretien.

Par conséquent, le gouvernement est parvenu à un accord sur un arrêté royal relatif à une procédure accélérée pour certaines fonctions critiques au sein des autorités fédérales, notamment dans les services où le manque de personnel a un impact humain important (administration pénitentiaire, praticien de l’art infirmier, assistant social et psychologue, opérateurs téléphoniques du Centre national de crise, collaborateurs des centres d’asile,...). Ainsi, les directeurs de prison pourront recruter eux-mêmes localement.

Une campagne en ligne

"Pour les nouvelles prisons de Haren et de Termonde, les maisons de détention et pour faire face à l’actuel manque de personnel, l’administration pénitentiaire recherche en tout près de 1.200 assistants de surveillance pénitentiaire", précise le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

Afin de promouvoir les jobs au sein des établissements pénitentiaires, la Justice lance une campagne de promotion en ligne sur le site www.travailleralajustice.be .

Le recrutement contractuel accéléré sera possible jusqu’à la fin de 2022 et ne remplace pas la procédure de recrutement classique pour statutaires. Un contrat à durée déterminée est proposé pour un an. Si l’évaluation individuelle est favorable, ce contrat peut être prolongé d’un an. Pendant cet engagement contractuel, les candidats peuvent suivre la procédure classique.

Entre-temps, la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter, travaille à une réforme des procédures de recrutement afin que la fonction publique puisse rester compétitive sur le marché du travail.