Le taux de chômage reste relativement stable en Wallonie

Le nombre de personnes inoccupées depuis six mois à moins de deux ans, est en recul. Le Forem note une baisse de 11,8% au sein des chômeurs depuis un an à moins de deux ans et une baisse de 1,4% des effectifs inoccupés depuis six mois à moins d’un an.

Par contre, le nombre de personnes le plus récemment entrées au chômage (moins de six mois) augmente de 4,2% entre fin juin 2021 et fin juin 2022. De même, à partir de deux ans d’inoccupation, les effectifs évoluent à la hausse: +6,3% de personnes inoccupées depuis deux à moins de cinq ans et +5,3% de personnes comptant cinq ans ou plus d’inoccupation.

Tout comme à Bruxelles (+37,3%), le Forem a diffusé nettement plus d’offres d’emploi en juin: 50.747, une hausse de 28% par rapport à juin 2021.