Pénuries de main-d'œuvre en Wallonie: des pistes pour rapprocher l’offre et la demande

Mais à l’opposé de cette réalité, le Conseil économique, social et environnemental ( CESE ) de Wallonie – qui rassemble les représentants des organisations patronales, syndicales et environnementales – pose un autre constat: " Certains demandeurs d’emploi ayant suivi une formation peinent à s’insérer et/ou décident de se réorienter dans une nouvelle filière ".

Logique de marché

Or, si cette situation s’avère principalement problématique dans les secteurs directement concernés, elle impacte également l’ensemble de l’économie wallonne.

" Il y a effectivement une rencontre qui ne s’opère pas entre l’offre et la demande, avec des répercussions sur la création de richesse ", observe Thierry Dock, enseignant à l’École des Sciences du travail de l’UCLouvain.

D’autant que, et contrairement à ce que l’on peut retrouver dans d’autres pays, cette raréfaction de la main-d’œuvre – et donc de la demande – ne pèse pas vraiment sur une éventuelle augmentation des salaires - et donc de l’offre.

" Parce que la logique des marchés n’est pas pleinement présente en matière d’emplois et de salaires en Belgique, depuis que la loi de 1996, renforcée sous le gouvernement Michel, empêche une libre négociation des salaires ", justifie Thierry Dock, évoquant à ce titre une " loi de quasi-blocage des salaires ".

En bref, en matière d’emplois et de salaires, tout ce qui est rare n’est pas forcément plus cher. En tout cas chez nous…

Pistes de solutions

Face à cette situation, nombreux sont les acteurs, tant de la sphère institutionnelle que du monde associatif, à se pencher sur la question.

Dans un avis rendu au début de cette semaine, les interlocuteurs sociaux du CESE Wallonie formulent six propositions " à court terme " afin de " nourrir le débat " et apporter des réponses.

Le dialogue social, essentiel

Sur le terrain, " on constate de toute façon que les recettes simples ne fonctionnent pas ", reprend Thierry Dock, qui occupe par ailleurs le poste de président de l’ InterMire ASBL , structure d’appui des 11 Missions régionales pour l’Emploi.

Or, " une des clés essentielles, c’est justement le dialogue avec les acteurs de terrains. Le dialogue social peut être long, mais c’est ce qu’il y a de plus efficace ", assure le professeur.

D’autant que " des idées qui viennent d’en haut et qui sont imposées sans dialogue social, tel qu’on a pu le voir par le passé, ça ne fonctionne pas ". Et d’ajouter: " Nous avons la chance d’avoir une pluralité d’acteurs dans le secteur. Il faut pouvoir s’appuyer là-dessus, mais cela montre là encore que le dialogue est essentiel ".

Intermédiation active

S’il apparaît tel entre les différents acteurs de la sphère institutionnelle et du monde associatif, le dialogue est également essentiel entre l’employeur et l’employé.Il peut même devenir un atout véritable dans le rapprochement actuellement recherché entre une offre et une demande qui ne se parlent pas assez, estime Thierry Dock.

" Il s’agit de l’intermédiation active. Cette méthode est de plus en plus étudiée et prise à bras-le-corps par des structures associatives (NDLR: notamment pour des publics fragilisés). Elle consiste à écouter et ouvrir les perceptions ", à " jouer un rôle de médiation " pour réaliser " la jonction " entre l’employeur et l’employé, afin qu’une " négociation puisse émerger ", et faire ainsi se rencontrer des publics qui, sans cela, ne se seraient jamais côtoyés. Car c’est aussi une façon, confirme ThierryDock, de " déconstruire certains clichés ". Comme " dans le secteur de la construction qui fonctionne avec ces codes parfois bien spécifiques, où certains employeurs seront frileux à l’idée d’engager certains profils de candidats et où ces profils le sont tout autant à l’idée de travailler dans ce secteur ".

Plus que le CV ou le test d’aptitude, c’est donc le dialogue qui pourrait ainsi, aux yeux du professeur, rapprocher l’offre et la demande. Et offrir une piste de solution dans les secteurs en pénurie.