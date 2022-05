« NOUS CONSTRUISONS DEMAIN »

le plan de relance, les objectifs énergétiques et la reconstruction des zones inondées, on estime qu’environ 20 000 nouveaux travailleurs seront nécessaires dans l’année. Bien que le secteur ait de nombreux atouts à offrir, une récente enquête lancée par le secteur de la construction et ses partenaires montre que le Belge associe encore trop de clichés et d’idées fausses au secteur.