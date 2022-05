Comment réintégrer les malades longue durée? 500.000 salariés sont concernés en Belgique

Ils sont 500000 en Belgique. 500000 travailleurs écartés du travail pour raison de maladie. Et ce, depuis plus d’un an. Ce sont les malades longue durée, plus nombreux aujourd’hui que les personnes au chômage. Le gouvernement a lancé une vaste réforme, dont le but est de réintégrer mieux et plus vite ces personnes dans le milieu du travail.