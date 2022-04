La moitié de cette somme est versée à l’Office national des vacances annuelles, qui paie les pécules des ouvriers. En ce qui concerne les employés, les pécules sont à charge des entreprises. Elles se partageront donc l’autre moitié du budget si elles ont eu recours au chômage temporaire pendant au moins 41% du nombre de jours de travail des deux premiers trimestres 2021. Les trimestres trois et quatre ne sont pas pris en compte.

Plus le chômage des employés a été important de janvier à juin, plus la compensation est élevée. L’ONSS calcule les droits et répartit l’enveloppe. Les employeurs concernés connaîtront le montant qui leur est alloué en juin. Il sera décompté des cotisations à verser pour le deuxième trimestre. Il n’y a pas de démarche à effectuer.

Les inondations aussi!

Les périodes de chômage force majeure, suite aux inondations de juillet, sont aussi prises en compte pour les vacances annuelles. Et compensées. Mais attention, dans ce cas, l’employeur doit introduire une demande avant le 31 mai, sur le portail en ligne de la sécurité sociale.

La prime est de 18 euros par journée de chômage en 2021, quel que soit le trimestre et quel que soit le nombre de jours.