Ce document permet en effet de fixer clairement les droits et obligations de chacun. Il comporte différentes mentions obligatoires. Les horaires, éventuellement flexibles, y figurent, ainsi que le mode de calcul de la rémunération et les modalités pratiques du paiement. C’est également le règlement de travail qui détermine le nombre de jours de congé et la façon de les fixer. Il donne le cadre pour le télétravail. Il énumère les comportements inappropriés et interdits, les sanctions et les modalités de préavis.