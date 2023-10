Caroline Fontenoy sort un livre touchant sur la prématurité de sa fille : “J’ai dû faire le deuil de cette grossesse, des deux mois qu’on m’a volés”

Caroline Fontenoy, pourquoi avez-vous décidé d’écrire ce livre ? Était-ce une forme de thérapie ?

La démarche première, ce n’était pas du tout de le publier. Cela s’appelait Lettre à Lou. Comme j’avais des journées très longues en néonatologie, et que tout était très intense, et que le cerveau a une aptitude à chasser ce qui est désagréable, je ne voulais pas oublier tout ce que je vivais. Et je me disais que si Lou a un jour des questions, il fallait vraiment que j’écrive tout ce qu’on vit, tout ce qui est aussi intense. Puis, c’est vrai que cela a été une bonne catharsis. J’ai écrit, écrit, écrit. J’ai fermé mon Mac, je ne l’ai plus jamais ouvert pendant deux ans. Ce n’était pas du tout destiné à être publié, puis des événements ont fait que j’ai repris l’écriture. Le premier, c’est quand j’ai participé à un gala de charité pour récolter des fonds pour l’ASBL Fetus for Life. J’ai donc témoigné dans une salle de 500 personnes qui mangeaient à table. Clairement, cela faisait beaucoup de bruit. (Rires.) On entendait les mouches voler, et une dame est venue m’interpeller à la fin. Elle m’a dit : 'Madame, j’ai 60 ans, je ne savais pas que cela existait.' Cela m’a interpellée. Puis après, quand j’ai cru que cela m’arrivait de nouveau avec Zélia, – je suis du genre à croire que l’univers m’envoie des signes, et tant que je ne comprends pas, il continue à me les envoyer -, je me suis dit qu’il y avait peut-être quelque chose à faire en termes de prévention. J’ai recommencé l’écriture quand je ne devais plus bouger un orteil et puis après quand Zélia est née, j’ai été revoir toutes les personnes qui ont jalonné mon parcours. Sur quatre ans, ce fut une succession de choses qui ont fait que j’en ai fait un livre.

”Il était grand temps qu’on en parle”

Après-coup, êtes-vous satisfaite d’avoir publié ce livre ?

J’en ai la certitude depuis que j’ai annoncé la sortie du bouquin. J’ai reçu des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui m’ont remerciée d’en parler, avant de l’avoir lu. Ce qui m’a fait sourire. Et puis pas mal de personnes m’ont raconté leur parcours de maman, c’était très touchant. Je me suis alors dit que cela concerne énormément de parents et qu’il était grand temps qu’on en parle. Cela m’a conforté dans mon choix de publier ce livre. Je suis vraiment ravie de l’avoir fait.

Le titre La peur au ventre reflète finalement bien votre état d’esprit lors de votre grossesse, constitué de hauts et de bas, d’une angoisse permanente ?

Oui, c’est vraiment cela. Je trouvais que c’était très symbolique, très métaphorique aussi. On m’a toujours dit de profiter de ma grossesse, alors j’en ai profité jusqu’à six mois, puis après six mois tout partait en cacahuètes. Et surtout pour Zélia, on m’a dit d’en profiter. Mais non, j’ai toujours eu la peur au ventre. C’est pour cela que ce titre s’imposait, c’est ce que je ressentais et ce que j’ai vécu de A à Z.

©Thomas Longrie

Votre témoignage, vous espérez qu’il soit utile à d’autres femmes ? Pour qu’elles se sentent mieux, qu’elles appréhendent un peu mieux l’accouchement d’un prématuré ?

La seule chose qui m’a aidée, c’est d’en parler avec d’autres personnes qui avaient traversé la même situation. J’espère donc que ce livre leur fera du bien. De voir par quelles étapes on passe, quels sentiments, les hauts et les bas, etc. J’espère aussi vraiment qu’en termes de prévention, cela va porter ses fruits. Parce que c’est vrai qu’il y a des femmes qui ont des grossesses qui se passent super bien, où elles peuvent même faire du sport jusqu’à la fin et tant mieux, il faut qu’elles s’écoutent, mais je trouve que pour toutes les autres, il faut parfois entendre que cela se passe moins bien, cela reste un marathon, cela reste un petit miracle d’enfanter. Et que donc pour celles-là, on doit pouvoir entendre qu’elles lèvent le pied, qu’elles baissent le rythme, cela ne doit pas être stigmatisé. Je trouve qu’on en demande parfois un peu beaucoup aux femmes. Et de tous les professionnels de la santé que j’ai pu rencontrer, ils sont unanimes sur le fait qu’on devrait arrêter les femmes enceintes plus tôt. En plus, la pandémie du Covid-19 a mis tout le monde d’accord. Puisque quand on a dû s’arrêter deux mois contraints et forcés, le taux de bébés prématurés a chuté, le service de néonat était vide…

Vous êtes une personne fort active, mais comme vous le dites dans le livre, il faut savoir s’arrêter de travailler…

Oui. Dans mon cas de figure, on me demande si j’ai une certaine culpabilité comme certaines mamans peuvent l’avoir, parce que jusque-là tout allait bien. Mais personnellement, j’ai eu une infection carabinée qui a provoqué des contractions qu’on n’a pas su arrêter. Alors, est-ce que l’état de fatigue a généré l’infection ? C’est une question à laquelle je n’aurai jamais la réponse. […] De toute façon, je ne me suis pas arrêtée, je suis hyperactive. Les questions que je me pose à l’heure actuelle ne feront de toute façon pas avancer le Schmilblick, donc j’ai arrêté de me les poser. En tout cas, quand on a une deuxième chance, comme celle que j’ai eue avec Zénia, je ne l’ai pas loupée. Je n’ai même pas attendu que mon gynécologue m’arrête. Il était clair dans ma tête que je n’allais plus bouger et que j’allais mettre toutes les chances de mon côté.

©D.R.

Ce livre, vous le dédiez notamment au personnel médical. C’était important d’exposer un avis médical dans votre livre ?

Je voulais leur rendre hommage, parce qu’ils font un boulot de dingue dans un service qui est peu connu, même dans l’hôpital. Peu de médecins savent ce qui se passe dans cet étage, où il faut montrer patte blanche pour entrer. Ils ont des nerfs d’acier, ils sont hyper empathiques, ils sont proches de nous, ils nous aident dans plein de choses. C’était pour moi évident. La deuxième raison, je voulais un regard plus médical sur la chose. J’ai vraiment écrit ce bouquin avec mes tripes, dans une urgence absolue et je voulais qu’il y ait un regard un peu plus posé, médical, extérieur, où on prend de la hauteur par rapport à cela. Cela me semblait évident d’aller les revoir.

Vous évoquez également la peur qu’on échange votre bébé à la naissance. Pour quelle raison ?

Après que l’on m’ait ouvert le ventre en deux, j’étais shootée par les médicaments, dans un état proche de l’Ohio. J’étais à bout physiquement… Mais il y a deux neurones qui se sont connectés, j’ai attrapé mon mari et quand j’ai entendu ma fille pleurer et que je me suis dit qu’elle respirait, je lui ai dit : 'Tu ne la quittes plus'. L’échange de bébés était quelque chose qui me hantait. Parce que cela n’arrive pas que dans les films. Et Jérôme ne l’a pas quittée. Mais vu que Lou a les yeux de son papa, je pense que je l’aurais reconnue.

Y a-t-il des conseils à donner aux parents qui vivraient la même situation ?

Oui. Parce que je me suis rendu compte que la seule chose qui me faisait du bien, c’était d’en parler avec ceux qui avaient vécu cela. C’est aussi l’objectif du livre, de partager son expérience. Parce que cela fait du bien, on se comprend. Une influenceuse française m’a envoyé un joli message sur Instagram, elle m’a répondu : 'On se sait.' Instinctivement, on sait ce qu’on a vécu, cela fait du bien de parler de la même chose. […] Et le deuxième conseil, c’est de s’écouter, d’écouter cette petite voix intérieure qui vous dit ce qui est bon ou pas pour nous. J’avais le ventre un peu dur, on m’a dit que c’était normal, mais ce n’était peut-être pas si normal que cela. Et il ne faut pas hésiter à aller consulter.

Pensez-vous que le système de santé belge est bien fait par rapport à la prématurité ou y a-t-il des manquements ?

C’est très bien fait, parce que ma prise en charge a été exceptionnelle au CHIREC – Hôpital Delta. Je n’ai rien à dire pour le bébé, on est au top, mais il y a encore de petits progrès dans l’accompagnement des parents. Pour la survie des parents, il faudrait que cela soit plus convivial et plus adapté pour dormir sur place. Une chose qui m’a surprise, c’est que le peau-à-peau est essentiel pour ces enfants-là, mais il devrait l’être pour tout le monde. On se surpasse au niveau médical, et on pense maintenant à réanimer le bébé sur la maman. Faut-il aller jusque-là ? Oui, il y aura ce premier contact qui est fait avec la maman, mais je ne sais pas si c’est si bien que cela… Ce serait bien pour l’enfant, en tout cas… Mais des progrès ont été faits, avec un accompagnement psychologique, des groupes de parole…

Personnellement, avec le recul, comment avez-vous survécu à ce que vous qualifiez de “traumatisme” ?

Oui, c’est quelque chose qui vous marque au fer rouge. Il y a un avant et un après. Tout d’abord, la priorité, c’est l’enfant, et donc on met un pas devant l’autre. On met d’abord ses états d’âme de côté pour son enfant. Mais je pense que la difficulté que j’avais, c’est ce que j’ai appelé le syndrome du ventre vide. Je n’avais pas pris beaucoup de poids, cela commençait à se voir, j’ai récupéré mon ventre plat presque en quinze jours comme si cette grossesse n’avait pas existé. J’ai dû faire le deuil de cette grossesse, des deux mois qu’on m’a volés. C’était très compliqué et je savais – même si ça n’a pas du tout conditionné l’arrivée d’un second enfant – que seule une grossesse menée à terme pouvait panser ces plaies. C’est ce qui s’est passé, et c’est pour cela que je me suis battue comme une lionne pour que Zélia arrive à terme. Cela m’a permis d’oublier tout cela, et l’écriture du bouquin a été une bonne thérapie.

Avez-vous envisagé avoir un troisième enfant ?

Oui. Mon cœur de maman en rêvait mais la raison m’a rattrapée. Outre les risques d’une grossesse, c’est du travail d’éduquer un enfant.

”On m’a proposé de faire une émission là-dessus, mais j’ai refusé”

”J’ai trouvé que par l’entremise d’un livre, ce n’est pas impudique de me livrer de la sorte”, nous explique Caroline Fontenoy. “Par exemple, on m’a proposé de faire une émission sur mon expérience de la prématurité, mais j’ai refusé. Parce que je trouve que dans un livre, c’est intime, on reste dans notre cocon. Le lecteur peut se réapproprier le récit, le lire en plusieurs fois, digérer le message, prendre son temps. Je trouvais qu’un bouquin, cela me correspondait, par rapport à la ligne de conduite que j’ai toujours eue par rapport à mes enfants. Je ne souhaite pas les exposer médiatiquement. Puis je n’ai pas envie qu’on me pose des questions pour que l’on me fasse craquer. Je ne suis pas dans le pathos dans le livre, ce n’est pas moi. Je ne suis pas là pour pleurer, mais pour faire passer un message positif, plein d’espoir. Je n’avais donc pas envie d’une émission sensationnelle. Avec mon livre, j’espère que certains parents vont y trouver un réconfort…”

”Avoir un enfant à 40 ans, je ne l’ai pas choisi”

À l’époque actuelle, il n’est pas rare de voir des femmes accoucher après 40 ans. Si ce fut le cas pour Caroline Fontenoy, le conseille-t-elle pour autant ? “Je dis toujours que je n’ai pas choisi”, dit-elle. “C’est la vie qui a choisi pour moi. Puisque j’ai rencontré le père de mes enfants tardivement. Évidemment, j’encourage les femmes, si elles ont rencontré la bonne personne, à le faire plus tôt. Ce n’est même pas par rapport aux risques qui pourraient être liés, mais en termes d’énergie, éduquer un enfant à 40-42 ans ou à 30 ans, je suppose qu’il y a peut-être une petite nuance de récupération”, sourit-elle. “Mais les parcours de vie, on ne peut pas les juger. J’aurais pu ne jamais rencontrer le père de mes enfants non plus. Je m’estime chanceuse. Je ne regrette pas mes choix.”