”On m’a proposé de faire une émission là-dessus, mais j’ai refusé” : Caroline Fontenoy (RTL tvi) à propos de la prématurité de sa fille

”Il y a quatre ans, nous avons vécu la plus bouleversante des expériences en tant que parents. Notre petite Lou est arrivée deux mois trop tôt”, explique Caroline Fontenoy. ” Nous allons alors tomber brutalement dans le monde de la prématurité. Parce que personne n’en parle, parce que ça n’arrive pas qu’aux autres, parce qu’il est important de ralentir le rythme, j’ai décidé de raconter notre histoire, intime et pleine d’espoir.”

”Je ne suis pas là pour pleurer, mais pour faire passer un message positif, plein d’espoir”

”J’ai trouvé que par l’entremise d’un livre, ce n’est pas impudique de me livrer de la sorte”, nous explique Caroline Fontenoy. “Par exemple, on m’a proposé de faire une émission sur mon expérience de la prématurité, mais j’ai refusé. Parce que je trouve que dans un livre, c’est intime, on reste dans notre cocon. Le lecteur peut se réapproprier le récit, le lire en plusieurs fois, digérer le message, prendre son temps. Je trouvais qu’un bouquin, cela me correspondait, par rapport à la ligne de conduite que j’ai toujours eue par rapport à mes enfants. Je ne souhaite pas les exposer médiatiquement. Puis je n’ai pas envie qu’on me pose des questions pour que l’on me fasse craquer. Je ne suis pas dans le pathos dans le livre, ce n’est pas moi. Je ne suis pas là pour pleurer, mais pour faire passer un message positif, plein d’espoir. Je n’avais donc pas envie d’une émission sensationnelle. Avec mon livre, j’espère que certains parents vont y trouver un réconfort…”

”Avoir un enfant à 40 ans, je ne l’ai pas choisi”

À l’époque actuelle, il n’est pas rare de voir des femmes accoucher après 40 ans. Si ce fut le cas pour Caroline Fontenoy, le conseille-t-elle pour autant ? “Je dis toujours que je n’ai pas choisi”, dit-elle. “C’est la vie qui a choisi pour moi. Puisque j’ai rencontré le père de mes enfants tardivement. Évidemment, j’encourage les femmes, si elles ont rencontré la bonne personne, à le faire plus tôt. Ce n’est même pas par rapport aux risques qui pourraient être liés, mais en termes d’énergie, éduquer un enfant à 40-42 ans ou à 30 ans, je suppose qu’il y a peut-être une petite nuance de récupération”, sourit-elle. “Mais les parcours de vie, on ne peut pas les juger. J’aurais pu ne jamais rencontrer le père de mes enfants non plus. Je m’estime chanceuse. Je ne regrette pas mes choix.”