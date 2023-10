Un célèbre animateur français de “Danse avec les stars” (TF1) mis en examen pour avoir mordu les fesses d’une collaboratrice

”Une personne intervient et lui demande d’arrêter”

Les faits qui lui sont reprochés remontent à 2015. À l’époque, la jeune femme de 34 ans avait été engagée comme standardiste chez Chérie FM. Lors d’une matinale qu’il présentait, l’animateur aurait déclaré à sa collaboratrice : “T’as un beau cul dans ce jean, ça donne envie de se mettre dedans.” Fin novembre de cette même année, après une émission, Vincent Cerutti vient exceptionnellement s’installer dans le bureau collectif. Il s’assoit sur une chaise et pose les pieds sur la table de travail de la jeune femme. Celle-ci prend une des chaussures du présentateur et la lance à travers la pièce. Cerutti aurait alors attrapé la jeune femme, avant de la plaquer au sol, mains dans le dos, et “lui mord les fesses à travers son pantalon”, affirme Le Parisien, indiquant que plusieurs personnes confirment les agissements du présentateur. “Une personne intervient et lui demande d’arrêter.”

Ces faits ont, toujours selon nos confrères, conduit à son départ de Chérie FM deux ans plus tard. Une plainte sera alors déposée et une enquête menée sous la direction d’un juge d’instruction. Une dizaine de salariés de Chérie FM et de membres de la production de Danse avec les stars ont été entendus par la police “dans la plus grande discrétion”, selon Le Parisien.

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, les deux avocats de l’animateur français affirment que leur client “regrette évidemment s’être prêté à ces jeux idiots mais réaffirme avec force n’avoir jamais commis aucune agression sexuelle”. “Il rappelle qu’il est présumé innocent et conteste la qualification juridique des faits”, ajoutent ses conseils. “La morsure qui lui est reprochée, il y a 8 ans, s’inscrivait dans un jeu, certes stupide, réciproque, prenant place dans une ambiance potache d’équipe de matinale radio.”

S’il a quitté TF1 fin 2019, Vincent Cerutti, qui se décrit sur le réseau social X (ex-Twitter) comme “papa à plein temps,” travaille désormais tous les matins sur M Radio, où il assure la tranche horaire 6h-10h, et est également consultant (média training, branding, plans médias pour marques et artistes, coaching radio&tv).