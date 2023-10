Voici ce que risquent les auteurs de menaces d’attentats en Belgique ou de fausses alertes à la bombe

Les écoles de ‘t SJIBke et de SJIB à Betekom dans le Brabant flamand, et l’institut Sainte-Marie à La Louvière ont été évacuées ce jeudi 19 octobre 2023 à la suite d’une alerte à la bombe. Des incidents qui se multiplient en Belgique, mais aussi en France où plusieurs fausses alertes ont été recensées à la suite de l’attentat qui a causé la mort d’un enseignant à Arras (en France) et dans un contexte marqué par l’onde de choc du conflit entre le Hamas et Israël.