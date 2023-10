Jean Faniel, pourquoi l’opinion publique a-t-elle une si mauvaise image de la rémunération en politique ?

De manière générale, parler de rémunération est sensible en Belgique. Quand vous êtes enfant, on vous apprend qu’il y a deux choses qu’on ne demande pas: l’âge d’une dame et combien on gagne. Il y a aussi une certaine méconnaissance du sujet. Par ailleurs, on ne peut pas dire que les rémunérations de toute une série de fonctions politiques soient basses. Si on prend les parlementaires, les ministres, ça les situe dans le dernier décile de la population en termes de revenus.

Et les scandales, ça joue ?

Le monde politique est souvent sujet de méfiance. Les scandales agitent le public et les médias: que ce soient les affaires à Charleroi, à Bruxelles avec le Samusocial, de manière plus ancienne avec les suspicions sur Paul Vanden Boeynants, Alain Mathot condamné pour corruption,… Cela a des répercussions sur l’appréhension de leurs rémunérations. C’est aussi un type de fonction plus exposé. Des affaires à répétition dans la menuiserie, personne ne le verrait…

Et le fait que ce sont eux qui décident de leur rémunération ?

Pour les fonctions locales, c’est un autre niveau de pouvoir qui décide: le Parlement wallon. Par contre, c’est vrai que pour les ministres et les parlementaires, ce sont les personnes concernées qui fixent leur propre rémunération. Ça arrive dans d’autres cas aussi, pour les indépendants ou les dirigeants d’entreprise. Mais ça contribue fortement à ce que ce soit vu d’un mauvais œil.

Pourquoi est-ce aussi tabou chez les élus ?

La question est taboue de manière globale. Mais ce type de réaction n’aide pas à apaiser le regard de la population sur les dirigeants. D’autant que ce sont des deniers publics.

Comment peut-on justifier ces rémunérations politiques ?

Des arguments reviennent de manière récurrente. Le premier, c’est de mettre les titulaires de ces fonctions à l’abri de tentatives de corruption. Un argument dont on peut se demander s’il est fondé vu le scandale du Qatargate: 120 000 € pour corrompre un député européen, vu ce qu’ils gagnent, c’est un peu des cacahuètes. Deuxième argument: à l’indépendance de la Belgique en 1830, le choix est fait de ne pas rémunérer les parlementaires. Seuls pouvaient être parlementaires ceux qui avaient les moyens de se passer de toute rémunération. Et c’est quand les premiers élus socialistes vont arriver à partir de 1893, que l’on intègre l’indemnité parlementaire. De manière à ce que des ouvriers, des mineurs, qui n’ont pas de rente quelconque, puissent aussi exercer ce type de fonction. Troisième argument: c’est celui que le libéral Herman De Croo rappelle souvent: si on a des rémunérations trop faibles, les gens ne vont pas vouloir embrasser une carrière politique. Louis Michel avait eu des déclarations jugées malheureuses en disant qu’il ne resterait que des fonctionnaires et des enseignants dans les parlements si les rémunérations étaient trop basses. Enfin, un dernier argument apparu il y a 20 ans traite des conséquences d’un mandat politique sur la suite de la vie professionnelle. C’est l’idée qu’après avoir été mandataire, on aurait plus de mal à retrouver du travail parce qu’on serait étiqueté. Mais on a pas mal d’exemples où l’exercice d’un mandat a permis d’étoffer le carnet d’adresses et rebondir plus facilement après.

Nos élus gagnent-ils trop ?

La question est de savoir par rapport à quoi on compare. Les rémunérations doivent-elles être plus proches du salaire médian ? C’est une conception que défend le PTB. Au contraire, certains voient la fonction politique comme quelque chose de distinctif, qui doit être bien rémunérée, sinon les personnes iront faire carrière dans le privé. À noter que vis-à-vis de l’étranger, les parlementaires belges sont souvent décrits comme gagnant relativement bien leur vie, sans être non plus ceux qui ont les toutes meilleures rémunérations (Luxembourg, Italie,...)

Doit-on revoir les rémunérations politiques ?

Cela doit s’apprécier en fonction de la responsabilité. Pour un bourgmestre, un échevin, ce sont des responsabilités importantes. Or, jusqu’ici, le seul critère pour déterminer leur rémunération est la taille de la population. Ça pourrait ou devrait être revu.

Certains ont des mandats à côté dans des intercommunale, etc. qui permettent parfois de booster leur rémunération. Est-ce normal ? Sur le principe, on a deux visions qui s’affrontent. On peut se dire qu’en termes de cohérences de l’action publique, c’est pas mal d’avoir plusieurs leviers entre les mains. Mais à l’inverse, certains vont dire qu’il faut davantage répartir les mandats et qu’il n’y a pas de raison de concentrer le pouvoir dans les mains d’une même et seule personne. Après, il y a des règles qui fixent des plafonds, mais qui peuvent tout de même vous amener à des 8 000 euros nets par mois. Ça reste confortable. Il y a aussi des règles en nombre de mandats rémunérés que vous pouvez cumuler. En ce qui concerne la répartition de ces mandats, c’est un peu plus opaque et quand même fort lié à la particratie.

Les rémunérations politiques permettent-elles de prendre des décisions connectées à la réalité des gens ?

On est plutôt sur une question de sociologie. Si on prend le cas des mesures prises durant le Covid, des observateurs ont expliqué qu’elles avaient été prises par des gens pour lesquels la famille avec deux enfants, qui habite une maison avec un jardin, était la norme. J’aurais tendance à croire que oui effectivement, la manière dont vous vivez peut façonner la manière dont vous percevez les choses.