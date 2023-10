En matière de transparence, le secrétaire d’État à la Digitalisation s’est fait remarquer en dévoilant en 2022, sur RTL, le salaire qu’il perçoit. "J’avais évoqué la somme de 14 000 euros et j’ai été surpris de la réaction de certains collègues", nous précise Mathieu Michel. "En toute transparence, je peux vous dire que j’ai gagné le mois dernier 11 730,84 € nets. De cette somme, je rétrocède 500 € au parti. Et mon salaire est moins élevé que l’an dernier". Pour rappel, Alexander De Croo avait décidé de réduire le salaire des membres de l’exécutif de 8%. "Mais à côté de ce salaire, il ne faut pas oublier les avantages", ajoute Mathieu Michel. "En citant ce chiffre de 14 000 €, j’avais inclus notamment la valorisation d’un véhicule de fonction avec essence et chauffeur."

Face aux appels lancés par certains pour réduire le salaire des ministres, Mathieu Michel partage sa vision de la question: "Nous avons des vies atypiques et il faut être attentif à ne jamais être déconnecté des réalités. Mais je peux dire qu’un tel salaire donne une vraie énergie pour en faire un maximum. Chaque jour, j’essaie de voir comment je peux rapporter à l’État au minimum l’équivalent de mon salaire. Dans tous les projets que je mène, je suis obsédé à l’idée d’identifier ce que mon action va pouvoir rapporter ou va permettre d’économiser. Les mandataires devraient d’ailleurs être payés au résultat. Dans des entreprises, des cadres ont une rémunération variable. J’estime qu’on pourrait faire la même chose en politique et mettre une série d’indicateurs axés, par exemple, sur la transformation des objectifs présents dans la déclaration de politique générale."

Fusion des communes

Avant de monter au gouvernement, Mathieu Michel a exercé des fonctions au niveau provincial et communal. Et il a une vision personnelle de la question des rémunérations à cet échelon. "Il y a une incohérence. Les bourgmestres de petites communes ont un salaire moyen alors que leur fonction demande énormément d’implication", poursuit Mathieu Michel. "Par contre, le bourgmestre d’une grosse ville a une rémunération élevée, mais aussi davantage de collaborateurs. Pour cette raison, je pense, à titre personnel, qu’on devrait réussir à avoir un modèle où il n’y a pas de commune de moins de 40 000 habitants. Et chaque bourgmestre pourrait être rémunéré comme un député et siéger dans une “Chambre des communes” attenante à la Région. Cela permettrait d’éviter qu’à cause des règles de cumul, les petites communes ne soient pas sous-représentées au Parlement wallon. Et aussi d’éviter que des bourgmestres de petites communes se désintéressent de la fonction mayorale parce que les désavantages liés à la fonction ne sont pas compensés par la faible rémunération."

