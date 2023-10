La séance plénière du jour à peine terminée, Saskia Bricmont prend le temps de nous dévoiler, depuis Strasbourg, sa fiche de paye avant de bondir dans une autre réunion. C’est que le sujet est important aux yeux de la députée belge: "Je suis en faveur de l’équité salariale". C’est d’ailleurs, "parmi beaucoup d’autres ", l’un des arguments qui ont convaincu la Belge de s’affilier chez Écolo.

"Je reçois 7 646 euros nets à la fin du mois, détaille-t-elle. Sur ce montant, je rétrocède environ 3 000 euros au parti. J’ai donc environ 4 600 euros par mois." Une rémunération qu’elle juge "suffisante. C’est un bon salaire par rapport au salaire moyen. Mais c’est un job qui prend énormément de temps. "

Travail parlementaire, préparation des textes, travail sur les amendements, négociations entre partenaires de groupe, concertation avec les autres groupes, trilogues (négociation avec le Conseil de l’Europe): De quoi générer un "agenda très chargé" et "des semaines très intenses, particulièrement lorsque l’on est à Strasbourg, soit environ une semaine par mois". Sans compter les missions à l’étranger dans le cadre de la mandature.

"On peut discuter du montant du salaire. Mais il faut aussi que soit reconnue la charge de travail qu’il y a derrière. La responsabilité politique doit être reconnue et respectée. Il y a par exemple des dépenses qui sont liées au fait que je suis souvent partie de la maison. Mais j’assume, je ne me plains pas."

Au-delà d’un salaire confortable, les députés européens bénéficient de toute une série de frais, aussi variés… qu’élevés.

Indemnités et frais

C’est notamment le cas d’une indemnité de 338 euros par jour de présence: de quoi leur permettre de se loger et se nourrir les jours de séances et de réunion.

"Cette indemnité est très discutable pour les eurodéputés belges lorsque les réunions se font à Bruxelles. D’ailleurs, sauf lorsque nous sommes à Strasbourg, je ne signe pas toujours le registre de présence, je préfère laisser l’indemnité. " Chez Écolo, il a de toute façon "été décidé que celle-ci était rétrocédée au parti, qui nous rembourse les notes de frais éventuelles. Ce serait plus pertinent, je crois, de procéder comme ça pour tout le monde."

Les eurodéputés bénéficient en outre d’une enveloppe de 4 778 euros mensuels destinée "au fonctionnement du bureau. Je réalise un audit semestriel sur l’utilisation de ces frais forfaitaires. Ce n’est pas une obligation, mais c’est une décision que nous avons prise au sein de notre groupe (NDLR: Groupe des Verts/Alliance libre européenne). Je pense qu’on devrait tous réaliser de tels audits. Quand je vois ce que je dépense, je pense qu’on pourrait réduire cette enveloppe. D’ailleurs, au terme de la mandature, je compte restituer au Parlement l’argent qui n’aura pas été utilisé, pour que cela puisse servir aux suivants." Une pratique fort peu répandue dans les rangs parlementaires strasbourgeois…

Il faut dire que ces frais ne doivent pas être justifiés ! La seule déclaration d’utilisation suffit…

En ce qui concerne la Belge, ces frais servent "à organiser par exemple des conférences sur les sujets que je défends au sein du Parlement, ainsi que des événements de rencontre, notamment avec les jeunes, car il y a très peu d’espace de dialogue officiel qui implique les jeunes. Cela me permet de faire connaître ce que l’on fait au niveau européen, car c’est un niveau du pouvoir dont on parle très peu. Quand on évoque un sujet au niveau européen, c’est souvent à travers la sortie d’un État membre ou d’une décision du Conseil de l’Europe. Pourtant, le Parlement est la seule institution à ce niveau dont les membres sont élus démocratiquement, et donc sur laquelle les citoyens ont une réelle influence."

