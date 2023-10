Raoul Hedebouw et François De Smet sont deux députés aux antipodes sur le plan politique. Mais ils ont un point commun: ils siègent à la Chambre et président leur formation politique de façon "bénévole". Et s’ils reçoivent la même rémunération, Raoul Hedebouw rétrocède davantage à son parti. Chez DéFI, le montant des rétrocessions est plus réduit.

DéFI estime qu’il y a une hypocrisie

"Pour être précis, en tant que député, je perçois 6 500 € nets par mois", précise François De Smet. "Une somme à laquelle je dois rétrocéder 500 € à mon parti. C’est moins que les autres députés de DéFI. Mais c’est lié à l’exercice de ma fonction de président qui n’est pas rémunérée."

Pour François De Smet, certains points restent à revoir en matière de rémunérations. "Nous estimons qu’il y a une hypocrisie", poursuit-il "Une partie de cette rémunération est non imposable. Un privilège fiscal qui, à nos yeux, ne se justifie pas. Si ces 2 500 € étaient fiscalisés, cela réduirait de 1 000 € nets le salaire des députés."

Par rapport aux débats sur les rémunérations, François De Smet estime aussi qu’il faut mettre fin aux "petits privilèges": "Je comprends le débat sur les rémunérations, mais je ne suis pas sûr que ce soit le vrai problème. D’abord parce que les montants qu’on perçoit sont temporaires. En moyenne, un parlementaire n’effectue que deux mandats. La clé, c’est de traquer les petits privilèges comme les rémunérations pour l’exercice de fonctions spéciales -NDLR: président d’assemblée…- . Nous pensons aussi que les indemnités de sortie ne devraient pas pouvoir être cumulées avec d’autres revenus. Enfin, nous estimons que nous devrions limiter à trois le nombre de mandats que l’on peut exercer dans une vie."

Raoul Hedebouw ne reçoit que 2 200 € par mois

Au PTB, les règles internes sont claires: les députés sont priés de garder un salaire réduit. "Officiellement, je gagne 5 800 € nets. Mais la Chambre rétrocède, à notre demande, une partie de ce montant au PTB. En net, je reçois donc sur mon compte entre 2 200 et 2 250 € nets par mois."

Pour fixer ces montants, le parti de gauche se calque sur les salaires moyens des travailleurs. "Les députés qui exerçaient dans le secteur privé gardent la rémunération qu’ils recevaient. Notre idée, c’est que le mandat est un honneur et, à ce titre-là, il ne doit pas être rétribué davantage. Ce système nous permet d’avoir peu de carriéristes, mais d’avoir des représentants qui effectuent un geste militant."

Si le PTB s’est fixé des propres règles, il estime toutefois que le mécanisme général des rémunérations devrait être revu. "Tous les partis avaient dit qu’il y aurait du changement", conclut Raoul Hedebouw. "Mais il y a des freins pour réformer le statut de député. De façon générale, nous sommes pour l’introduction d’un statut du député calqué sur celui du salarié. Et nous estimons qu’on devrait diviser par deux les rémunérations. Les députés devraient pouvoir travailler pour 3 000 € nets.

