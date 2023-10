"C’est plutôt un défraiement qu’une rémunération."

Béatrice Minne, conseillère Écolo dans l’opposition à Éghezée, nous a donné rendez-vous dans une salle communale.

Elle s’empresse d’installer une table et deux chaises. Il y a cinq ans, la native d’Eghezée se présente pour la première fois dans la Commune de 17 000 habitants. "J’ai grandi ici, je suis partie à Bruxelles 15 ans, et je suis revenue quand j’ai eu ma fille. Je voulais qu’elle ait une école de village." Un voisin lui propose de rejoindre les listes. "J’avais déjà une vie très chargée. J’ai dit non et puis je me suis dit, si tu en as envie, fais-le et tu verras."

Béatrice Minne touche aujourd’hui 90 à 100 € par conseil communal. La Commune lui verse aussi "un petit quelque chose, 40-50 € par représentation" aux assemblées d’intercommunales.

Au total, son mandat lui ramène environ 114 € nets par mois, dit-elle, dont elle rétrocède 20% à Écolo. "La rétrocession sert à organiser des activités, à préparer la campagne, à créer de l’emploi…"

Un boulot à côté

Béatrice Minne précise: "Les mois où je ne vais pas au conseil communal, je n’ai rien. Généralement, j’y assiste mais il m’arrive d’avoir un impératif: ma fille qui est malade, mon boulot qui a pris plus de temps, etc."

Elle enchaîne: "Je ne sais pas vivre de cela évidemment. J’ai un travail à temps plein à côté." Béatrice Minne est coordinatrice d’un service résidentiel dans l’aide à la jeunesse.

"Et c’est parfois de la gymnastique pour tout combiner."

Lecture des dossiers, réunions de préparation, conseils communaux, participation à des commissions communales, formation,… ce sont plusieurs journées qu’elle consacre par mois à son mandat.

"Si on devait transposer cela en salaire à l’heure, on n’y est pas, reconnaît Béatrice Minne. Et puis ce sont souvent des soirées. En tant que maman célibataire, cela engendre des frais de babysitting, et une fameuse organisation. Il faut accepter de ne pas mettre son enfant au lit aussi."

Sans oublier le côté représentation. "Les noces d’or, les fêtes de village… vous n’y restez pas 5 minutes. Mais c’est aussi du plaisir. Quand vous représentez des gens, si vous n’allez pas à leur rencontre, ça ne va pas."

Elle pose sa tasse. "Un mandat politique, c’est du temps donné pour la communauté. Pour moi, c’est du bénévolat, dans lequel il y a un petit défraiement. "

Ses jetons, Béatrice Minne les perçoit deux fois par an. "Quand ça tombe, c’est un plus. Mais je ne compte pas dessus." Pour la conseillère, la valeur du jeton de présence est "dans la moyenne haute" à Éghezée.

À 50 kilomètres, dans la petite Commune de Ouffet (2 800 habitants), le conseiller communal de la liste citoyenne Agir ensemble, Emmanuel Lobet, touche 36 € nets par mois, pour 12 réunions du conseil par an. "Je ne vais pas dire qu’on est rémunéré. On est défrayé et encore."

L’argent, pas un leitmotiv

De ce montant, il verse 50 € par an à son groupe, "pour le faire fonctionner". Pour le professeur d’éducation physique, "l’argent n’a jamais été le leitmotiv". Il préfère parler d’un "devoir civique".

Le papa de deux enfants l’assure: "Être conseiller communal prend du temps". Et selon lui, la charge est encore plus importante dans l’opposition: "notre rôle est de voir si ce qui est proposé tient la route".

Son poste, il le considère aussi comme "du bénévolat. Défrayer les kilomètres serait logique. Aujourd’hui, ce poste me coûte plus qu’il ne me rapporte." Béatrice Minne hoche la tête: "Au pro rata du prix de la vie et du temps que ça prend, il me coûte plus effectivement. Mais au niveau humain, je pense qu’il me rapporte plus."

Pour la conseillère, il pourrait y avoir une petite revalorisation – "si ça pouvait payer mes frais de baby-sitting au moins" -, "mais il ne faudrait pas que cela devienne trop attrayant financièrement parce que cela doit rester un engagement".

Et pour les autres niveaux de pouvoir ? "Honnêtement, je ne sais pas ce qu’ils gagnent. À un moment, c’est la responsabilité qui est rémunérée. J’entends parfois des prix mirobolants, oui. Mais je pense qu’il y a tout un travail dont on n’a pas idée derrière: de construction des dossiers, de réflexion, etc.Après, il faut que l’effort soit fourni par tout le monde et partout… Ê tre élu ne veut pas dire être l’élu. Si on reste trop longtemps, on ne représente plus que soi-même."

Pas un plan de carrière

Emmanuel Lobet réagit: "Je sais que les gens qui sont à des postes plus haut, ça leur demande un temps de fou. Certains vivent, mangent, dorment avec ça. Là, on est sur le sacerdoce. Plus on monte dans les strates, et plus ça devient LE boulot. Pendant les 4-6 ans de mandat, il faut bien pouvoir vivre. Des abus, il y en a. Mais il y a des gens très bien aussi ! La politique ne doit pas pour autant être un plan de carrière. Ça enlève ce côté spontané du rôle."

Les critiques sur la rémunération politique et les stéréotypes restent nombreux dans la population. Et touchent tous les échelons. Emmanuel Lobet raconte: "Je n’avais pas encore touché de jetons. Je me suis acheté une voiture et on m’a dit: “ça gagne bien la politique ! ”"

Si Béatrice Minne compte se représenter aux prochaines élections, ce ne sera pas le cas du conseiller ouffetois: "c’est beaucoup, pour peu d’effets et beaucoup de critiques. Les gens ne se rendent pas compte qu’il y a réellement des moments de fatigue. Ce sont des tracas en plus de la famille, du boulot, qui sont nécessaires, mais c’est une charge mentale et un investissement personnel important."