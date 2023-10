Elle a demandé à une collègue de lui ramener un sandwich. Lui s’enfile sa crème dessert, vite fait entre deux réunions. Catherine Mathelin, 57 ans, en est à son troisième mandat de bourgmestre à Herbeumont, petite commune de 1 650 habitants. Nicolas Martin, 47 ans, est bourgmestre de Mons, Ville de près de 100 000 habitants.

"J’ai dû aller voir ce que je gagne, je ne savais pas, sourit Catherine Mathelin. 2 557 € nets par mois. J’ai aussi un mandat dans l’intercommunale Idelux à 1 800 € par an." Sur son mandat mayoral, elle ne rétrocède rien aux Engagés, son parti. Elle remet par contre 100 € pour Idelux.

Dans son bureau, Nicolas Martin dévoile ce qu’il gagne: " Retenez que je suis à 4 750 € nets, une fois que j’ai reversé au parti." Le bourgmestre PS est aussi administrateur d’Idea (60€ nets par mois) et président de la Société wallonne du crédit social. "Là, j’ai 800 € nets par mois, quand j’ai rétrocédé au PS. En tout, cela représente un mandat de député."

Charge de travail

Si Catherine Mathelin et Nicolas Martin ne gagnent pas la même chose, c’est parce que leurs salaires varient en fonction du nombre d’habitants. "Or, vous avez les mêmes responsabilités, tacle la bourgmestre de Herbeumont. En plus ici, si vous voulez qu’un dossier sorte, vous devez le faire vous-même. J’ai déjà remonté du papier WC dans les écoles parce que personne ne savait le faire."

À Mons, 1 300 personnes œuvrent pour la Ville. Nicolas Martin rappelle qu’ "un effort a été accompli il y a une quinzaine d’années pour revaloriser les salaires dans les petites Communes . Pas mal d’échevins de communes de 20 000 habitants gagnent plus qu’un bourgmestre d’une ville de 100 000 habitants car ils ont leur fonction d’échevin et gardent leur emploi. Je ne veux pas qu’on dise que je râle par rapport à ça. S i un bourgmestre d’une petite commune bosse à temps plein pour sa Commune, n’a pas de job à côté, ça devrait être revalorisé. De même qu’i l n’est pas normal qu’un bourgmestre d’une grande commune gagne moins qu’un parlementaire alors que la charge de travail est incommensurablement plus élevée."

Responsabilités

Alors, bien payés ? "Au regard des responsabilités, ce n’est pas beaucoup, juge la bourgmestre luxembourgeoise. Des inondations, un accident,… ma responsabilité peut être engagée."

"P our un citoyen, ce sera toujours trop. Pour un patron du privé, pas assez, avance Nicolas Martin. Ce type de mandat génère des dépenses. On peut rarement aller quelque part sans payer un verre. Mais je gagne mieux ma vie que beaucoup, il est mal venu de se plaindre."

Catherine Mathelin a conservé son emploi dans l’enseignement, à mi-temps. "Pour vivre correctement – au départ je gagnais 1 500 €. Et pour rester à jour dans mon boulot."

Mais son poste à la Commune lui prend bien plus qu’un mi-temps. "On se laisse emporter. Il suffit d’une réunion et vous terminez à 22 h." Et les week-ends ne sont pas épargnés. Repas, mariages, noces d’or. "Je ne suis pas obligée mais c’est là qu’on rencontre les gens."

Les journées de Nicolas Martin sont aussi bien remplies. "Je finis vers 20 h. Après je fais du sport, à manger, je m’occupe de mon chien. À 23 h, je me remets au travail jusqu’à 2 h." Depuis peu, il essaie de s’octroyer "certains dimanches". "Je commence à saturer."

Pas pour l’argent

S’ils font de la politique, les deux l’assurent, ce n’est pas pour l’argent. "Il faudrait être fou, affirme Nicolas Martin. Quand on voit les horaires et l’investissement… dans le privé, je gagnerais mieux ma vie ! C’est une vocation. Tous mes choix de fonctions politiques ont été au détriment de ma rémunération. En 2012, j’ai refusé d’être député fédéral à 5 500 € pour garder mon mandat local au CHU Ambroise Paré à 900 € afin d’y achever le travail entamé. En 2018, j’ai quitté le Parlement wallon, mieux rémunéré, pour me concentrer sur Mons. J’ai eu des offres dans le privé bien plus alléchantes que mon salaire actuel."

Pour Catherine Mathelin, "il faudrait revaloriser certains salaires de bourgmestres et d’échevins. Mais c’est difficile car ce ne doit pas être au détriment des actions pour les citoyens. Or, c’est payé par la Commune. Et les finances sont ce qu’elles sont…"

Et aux échelons supérieurs ? "Tout travail mérite salaire. Et je ne voudrais pas avoir la vie d’un ministre. Mais il faut des contrôles et de la transparence."

Pour Nicolas Martin, la fonction politique doit rester attractive. "Il faut assumer devant l’opinion la complexité du travail. On peut payer des ministres 3 000 € mais il faut savoir la charge que ça représente. A ujourd’hui, vous n’avez plus personne qui veut s’engager au local. Les gens n’ont pas envie d’être exposés à la vindicte des réseaux, à la pression, etc."

Pneus crevés

Quand Nicolas Martin parle d’attractivité, il parle aussi de "faire évoluer les mœurs politiques. Le conseil jusqu’à 4 h, ça ne va pas ! Il faut renforcer la protection juridique aussi. Un député, lui, a une assurance en cas de dégâts. J’ai eu des soucis après avoir mis de l’ordre dans des ASBL mal gérées. Pneus crevés, balle dans la boîte aux lettres… et pas d’assurance !"

Mais parler rémunérations politiques "ne passe pas. Les citoyens estiment que les politiques gagnent trop et ne sont pas efficaces, car ils ne comprennent pas la complexité de la fonction. Des chantiers vont aboutir en 2024. Et on dira “ce sont les élections, ils se bougent les fesses”. Or pour voir le jour en 2024, il faut que les budgets aient été arrêtés en 2021."

Pour Catherine Mathelin, si l’opinion publique est si critique, c’est en raison "des abus. Il y a des ripous, il y en a eu, il y en aura encore. Et le citoyen ne voit que ça et pas les 90% qui travaillent honnêtement."

Nicolas Martin a fini par publier sa fiche de paie en 2022, "car on me disait que je gagnais 10 000 € par mois !" "C’est la critique facile, estime Catherine Mathelin. C’est le fantasme du politique qui triche."

S’il a hésité, Nicolas Martin sera bien sur les listes 2024. "Il y a encore des choses à faire à Mons." Mais il ne fera pas ça "toute sa vie. Je n’ai qu’une envie à titre personnel, c’est de lancer mon activité dans le privé." Catherine Mathelin se tâte: "C’est la première fois en 18 ans que je me pose des questions. Je ne veux plus vivre ce que je vis maintenant, c’est trop."

