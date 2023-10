Attentat de Bruxelles : les autorités n’ont pas utilisé le système BE-Alert les 16 et 17 octobre 2023, alors qu’un message “était prêt à être diffusé”

Si le système belge de diffusion de messages BE-alert n’a pas été déployé ce lundi 16 octobre 2023 ni au lendemain de l’attaque, la réponse est simple. “Le but premier du système consiste non pas à informer d’un incident mais bien d’informer les citoyens concernés des actions à entreprendre, déterminées par les services de secours et de police, pour assurer leur sécurité”, nous explique Antoine Iseux, porte-parole du Centre national de crise. “Dans le cadre de l’attentat, on s’est posé la question lundi soir de savoir si on communiquait ou non via ce canal. On avait d’ailleurs préparé l’envoi d’un message au Stade Roi Baudouin, où se trouvaient des supporters belges et suédois, et dans la Région de Bruxelles-capitale. Mais vu que BE-Alert a pour mission de donner des recommandations à la population, on a préféré utiliser d’autres canaux de communication. D’ailleurs, si on avait utilisé BE-Alert, on aurait eu des scènes de panique, des saturations au niveau du numéro d’urgence 112, etc.”

”Pas de SMS aux 1.200.000 personnes”

Après analyse de la perception et du contexte et sur base des éléments à communiquer, “il a été décidé de ne pas envoyer un SMS au million deux cent mille personnes présentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale cette nuit-là”.

Simplement parce que les autorités ont souhaité utiliser une communication de masse en recourant aux nombreux contacts avec les médias et en utilisant les propres canaux des différentes autorités impliquées : sites web et médias sociaux (Facebook et X), largement suivis et relayés ; la transmission systématique des communications du Centre de crise National à l’agence de presse Belga (dont les informations sont reprises très rapidement par l’ensemble des médias).

Et au Stade Roi Baudouin ?

”En ce qui concerne le public-cible particulier que constituait les dizaines de milliers de supporters présents au Stade Roi Baudouin, diffuser les directives des autorités via les haut-parleurs du stade a été jugée la manière la plus efficace de les informer”, insiste le Centre de crise national. “La police de Bruxelles a pu en concertation avec le gestionnaire du stade, transmettre régulièrement une information aux personnes présentes.”

”Un élément supplémentaire qui a été pris en compte lors de la décision de ne pas utiliser BE-Alert est le fait que cela allait alerter un grand nombre supplémentaire de personnes sans qu’il soit attendu d’actions immédiates et concrètes, avec des conséquences potentielles pour les services de secours ou de police (réactions paniques, encombrement des numéros d’urgence,…).”

”Un travail d’évaluation” après chaque gestion de crise

Au lendemain de l’attentat terroriste qui s’est soldé par deux morts et une personne blessée, l’utilisation de BE-Alert a également été évaluée. “Là encore, il n’a pas été jugé opportun d’atteindre la population par ce biais. Il en aurait été autrement, si, par exemple, les autorités avaient dû communiquer comme mesure, une demande expresse de rester chez soi ou de ne pas se rendre à Bruxelles.”

Quoi qu’il en soit, “il est certain que la réflexion sur l’utilisation ou non de BE-Alert comme le reste des actions entreprises les 16 et 17 octobre, intégrera le travail d’évaluation que réalisent les autorités après chaque gestion de crise”.

L’auteur de l’attentat de ce lundi soir à Bruxelles, Abdesalem L., a été identifié et est décédé.