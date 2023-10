Six morts en 2022 : une vaste opération de contrôles de police menée ce vendredi pour contrer les intrusions sur les voies en Belgique (vidéo)

"Lorsque l'heure de la rentrée scolaire approche, les gens courent sur les voies", constate Stéphanie Silvestre, la directrice de la police des chemins de fer (police fédérale). © Bernard Demoulin

Et il ne faut pas longtemps aux forces de l’ordre pour interpeller plusieurs contrevenants dont des jeunes qui n’hésitent pas à franchir le passage à niveau alors que le feu rouge clignote, que la sonnerie retentit et que les barrières s’abaissent. “Lorsque l’heure de la rentrée scolaire approche, les gens courent sur les voies”, constate Stéphanie Silvestre, la directrice de la police des chemins de fer (police fédérale). “Même quand le feu est rouge, les piétons et les automobilistes prennent encore beaucoup de risques.”

Ce vendredi, les policiers se veulent plutôt conciliants. En essayant de conscientiser au mieux les contrevenants sans pour autant passer par la case de la répression. “On constate encore trop souvent des imprudences, des personnes qui s’aventurent sur les voies alors que les barrières sont fermées”, insiste Jessica Nibelle, la porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge. “C’est extrêmement dangereux. On risque sa vie pour gagner quelques secondes de temps de parcours.” Avec les conséquences que l’on connaît : six personnes sont décédées l’an dernier à la suite d’intrusions sur les voies de chemins de fer. “Cela a également des conséquences sur le trafic ferroviaire puisque ces intrusions sont responsables de près de dix heures de retard cumulées par jour”, ajoute la porte-parole d’Infrabel.

”Une sorte de relâchement à la veille des vacances scolaires”

Cette nouvelle action contre les intrusions sur les voies “est extrêmement importante en terme de sensibilisation”, estime Jessica Nibelle. “On constate qu’à la veille de vacances scolaires, il y a une sorte de relâchement. Les jeunes ont plus tendance à s’aventurer sur les voies, à perdre leur vigilance. Il y a aussi davantage d’intrusions aux heures de pointe, donc en matinée et en soirée, les mercredi et vendredi. Cette action nous permet donc encore une fois de sensibiliser le grand public aux dangers” que les contrevenants adoptent.

Près de 700 intrusions en 2022

Si près de 700 signalements d’intrusions sur les voies ont été répertoriés l’an dernier (voir ci-dessous) sur base des déclarations des conducteurs de trains ou de la police fédérale, Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge, rappelle qu’il poursuit la mise en place des mesures de sécurisation des passages à niveau. “Nous plaçons des clôtures, des tapis anti-intrusion, des caméras techniques mais cela n’est pas encore suffisant. On ne peut pas protéger les 3.500 Kms de lignes que compte le réseau des chemins de fer en Belgique.”

Les intrusions ou franchissements non autorisés des voies de chemins de fer font l’objet d’amendes pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros. “Il vaut mieux perdre quelques minutes aux barrières d’un passage à niveau ou à emprunter un passage sous voies pour assurer sa sécurité plutôt que de perdre la vie”, conclut Jessica Nibelle.

Voici ce que risquent les contrevenants

Infrabel a recensé 649 cas d’intrusions sur les voies l’année dernière, en hausse de 10 % par rapport à 2021. Il peut s’agir notamment de piétons qui traversent les voies en gare ou qui se promènent sur le domaine ferroviaire, précise le gestionnaire du réseau. Ces chiffres sous-estiment sans doute la réalité parce que toutes les intrusions ne sont pas remarquées ou signalées.

Le problème concerne l’ensemble des régions et provinces : 294 cas ont été recensés en Flandre, 247 en Wallonie et 108 à Bruxelles. Les contrevenants risquent une amende de 300 euros (500 en cas de récidive).

Près de la moitié des intrusions (43 %) se sont déroulées entre 15h et 19h, avec un pic entre 17h et 19h, soit pendant l’heure de pointe du soir. Infrabel rappelle que les intrusions sur le domaine ferroviaire ont un impact énorme sur le trafic car les trains doivent alors ralentir ou s’arrêter.

L’année dernière, les trains ont d’ailleurs accumulé un record de 213.409 minutes de retard en raison de ces intrusions, une moyenne de 10 heures par jour. Ce total a presque doublé par rapport à 2021 (108.988 minutes).