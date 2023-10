Nos élus gagnent-ils trop ? L’Avenir a mené l’enquête auprès de vos mandataires politiques (vidéo)

Ces derniers mois, les appels à la sobriété en matière de rémunération des mandats politiques se sont multipliés. Parce que la politique rémunère trop bien ceux qui y consacrent leur carrière ?

"À partir du moment où le Premier ministre libéral Alexander De Croo défend la modération salariale et le maintient tel quelle de la loi 1996 relative à la compétitivité, il a plutôt intérêt à montrer l’exemple s’il ne veut pas que les syndicats continuent à dire qu’il faut revoir cette loi", glisse Jean Faniel, le directeur général du Crisp (Centre de recherche et d’information sociopolitiques).

Mais tous ne font pas carrière. Sur la petite dizaine de milliers de mandataires que compte actuellement la Belgique, la plupart n’œuvrent en politique que certains jours du mois ou de la semaine, et ne perçoivent que quelques centaines d’euros par an.

Critiques populaires et tabou politique

Ces appels à la modération salariale font aussi écho aux critiques, fréquentes, qui émanent de la population: "trop payés", "déconnectés des réalités", etc.

Vraiment ? L’Avenir est parti à la rencontre d’élus, de tous niveaux de pouvoir et tous partis confondus, qui ont accepté de jouer la carte de la transparence en nous dévoilant ce que leur rapporte leur mandat.

De suite, un constat s’est imposé: tous les acteurs de la vie politique ne parlent pas aisément de leur rémunération.

Si les élus au niveau local sont plus enclins à révéler le montant perçu, il en va tout autre dès que l’on grimpe au niveau législatif, où la question de l’argent ainsi glané demeure taboue auprès de certains mandataires, voire de certains partis.

Les différentes sollicitations de L’Avenir ont par exemple reçu une fin de non-recevoir auprès des différentes présidences d’assemblée contactées (Parlement wallon, Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Chambre des représentants).

D’autres n’ont pas répondu, ont promis de nous rappeler, sans le faire…

À l’inverse, des mandataires ont saisi l’opportunité pour se justifier et balayer certains stéréotypes. Et ce, même s’ils occupent une fonction à première vue particulièrement bien rémunérée.

C’est que la transparence, en matière de politique en général et de rémunération de mandats en particulier, demeure une notion à géométrie variable...

Disparités et facteurs influents

L’autre grand constat qui ressort de cette enquête réside dans les disparités qui existent entre les mandataires.

D’une part, parce que le salaire net perçu dépend de la situation personnelle du mandataire: s’il est isolé ou non, s’il a charge de famille, s’il exerce d’autres mandats, s’il perçoit d’autres revenus…

La plupart des élus interrogés ont d’ailleurs confié ne pas véritablement savoir ce qu’ils gagnent.

Il faut dire que rares sont ceux qui avouent faire de la politique par intérêt pécuniaire.

D’autre part, il y a toute une série de facteurs qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de la rémunération: la taille de population au niveau communal, l’occupation de certaines fonctions spéciales au niveau législatif, la dénomination du poste au niveau exécutif…

De quoi entraîner des différences qui parfois se calculent en milliers d’euros entre deux élus exerçant un mandat similaire.

Agendas chargés et cheveux blancs

Enfin, un troisième constat s’impose. Et ce, qu’il soit verbalisé par les mandataires interrogés – quand ils justifient leur rémunération – ou plus simplement observable à leurs traits tirés ou leurs poches sous les yeux: le travail politique au quotidien use.

Et les réseaux sociaux ne font qu’augmenter la pression.

"On a bien vu qu’Alexander De Croo avait sensiblement blanchi des cheveux depuis le début de la législature, souligne Jean Faniel. Parfois les rémunérations ne sont pas toujours en lien avec l’investissement en temps."

Et ce n’est sans doute pas un hasard si près d’un mandataire sur quatre en Wallonie hésite aujourd’hui à poursuivre son investissement…

