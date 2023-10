Conflit israélo-palestinien: Éric Cantona s'exprime en faveur de la cause palestinienne

Conflit israélo-palestinien: Sans aide à Gaza, une "vraie catastrophe" aura lieu dans 24h00, avertit l'OMS

"Il reste 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant" à Gaza et si de l'aide n'y entre pas, les médecins n'auront plus qu'à "préparer les certificats de décès", affirme dans un entretien à l'AFP le patron régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).