Les hommages poignants après la mort de Marwan Berreni (”Plus belle la vie”) : une actrice pousse un coup de gueule contre les “haters”

Suite à cette annonce, quelques stars de Plus belle la vie lui ont rendu de bouleversants hommages sur les réseaux sociaux. Stéphane Henon et Jérôme Bertin ont partagé, sur leurs comptes Instagram respectifs, un fond noir alors tandis qu’Aurélie Vaneck a posté l’image d’une colombe. De son côté, David Baiot a mis un cœur brisé dans sa story Instagram. Des hommages sobres qui en annoncent bien d’autres.

”Depuis ce (vendredi) matin, je suis choquée du décès de Marwan”, a déclaré l’actrice Jessica Errero dans une vidéo postée en story Instagram. “C’était quelqu’un de tellement rempli de joie de vivre, de gentillesse, de générosité, de plein de choses que je n’aurais jamais pu imaginer si on parle de suicide, que ça soit c’est vraiment le cas, et je pense que ça l’est pour le coup”, a déclaré l’actrice Jessica Errero dans une vidéo postée en story Instagram. “Et je pense que ce qui a été, c’est toutes les proportions que les réseaux ont pris sur toute cette histoire, d’accident ou de pas accident. Et je vois que je reçois beaucoup de messages graves attristés de son décès, mais par contre il y en a aussi qui m’envoient : 'Bien fait pour lui'. Je trouve ça complètement aberrant, très choquant. On vit dans une période où les réseaux soient une sorte de haine et puissent se réjouir du décès de quelqu’un”, a déploré l’amie du défunt comédien de Plus belle la vie qui avait disparu après un accident de la route survenu début août et dans lequel il pourrait être impliqué.

”Maintenant, les réseaux, c’est juste de la haine, du harcèlement. Et avant que la police ne retrouve son corps, il y avait déjà du harcèlement vis-à-vis de lui, pour savoir s’il y avait accident, pas accident, et ça, ça ne nous regarde pas ! Il y a des gens qui veulent se faire justice eux-mêmes sur les réseaux alors que ce n’est pas votre job, les gars”, a tranché Jessica Errero.

”Et au final, tout ce harcèlement peut mener à un suicide. Je ne sais pas si c’est le cas […], mais je trouve ça hallucinant qu’aujourd’hui, beaucoup de gens se servent des réseaux juste pour déverser leur haine […]. Je trouve ça extrêmement dégueulasse pour lui, choquant…”

”C’était un pote à moi avec qui j’avais l’habitude de sortir sur Paris, etc. C’était quelqu’un de très bien et voilà !”, a-t-elle tenu à rappeler. Avant de conclure : “Réfléchissez avant de harceler sur les réseaux sociaux parce que ça peut mener à des choses. […] C’est très petit de votre part, dégueulasse et même atroce.”

Il incarnait Me Abdel Fedala et devait réapparaître sur TF1

Marwan Berreni incarnait maître Abdel Fedala dans Plus belle la vie, jusqu’à l’arrêt de la diffusion du feuilleton sur France 3, en 2022, après 18 saisons. Le comédien devait reprendre son rôle d’avocat pour la reprise de la série sur TF1, programmée début 2024. Lors de la présentation des décors, le producteur de la série Vincent Meslet avait assuré que personne ne reprendra son rôle à sa place.

L’hypothèse d’un suicide de l’acteur de Plus belle la vie est privilégiée après la découverte d’un corps pendu et de papiers d’identité lui appartenant. Cependant, l’identification formelle doit encore attendre les résultats tests ADN.

Depuis le 3 août dernier, Marwan Berreni n’avait plus donné signe de vie. Ce jour-là, l’acteur de la série avait été vu pour la dernière fois au Club 400, une discothèque de Mâcon. Seulement, à la sortie, une femme avait été renversée par un 4x4 Mercedes. Le conducteur avait ensuite pris la fuite. Quelques jours plus tard, les enquêteurs avaient retrouvé le véhicule qui avait renversé la victime. Une voiture dans laquelle les papiers de Marwan Berreni avaient été retrouvés.