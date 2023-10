”Je trouve ça vraiment déplacé” : l’humoriste française Camille Lelouche tacle Blanche Gardin

”Chacun fait ce qu’il veut. Et surtout, j’aime bien que les propos soient bien racontés”, a confié ce samedi l’humoriste et comédienne française Camille Lelouche dans l’émission On refait la télé (RTL France) en réaction aux propos tenus par Blanche Gardin concernant sa participation au spin-off “LOL : qui rit, sort”, pour lequel elle n’a pas hésité à dévoiler son salaire. En effet, Blanche Gardin dénonçait le montant faramineux de ses cachets. En avril 2023, la plateforme lui a proposé de toucher 200.000 euros pour participer au programme d’humour.