”Une Gaufrette Saperlipopette”, la célèbre enseigne familiale de Liège, s’agrandit pour faire place à un nouveau concept

Le collège communal a ainsi octroyé le permis d’urbanisme pour la transformation de deux immeubles situés rue des Airs et rue des Mineurs. On va donc casser les murs qui se trouvent entre le bâtiment qui accueillait la glacerie dans la rue des Mineurs, et celui installé rue des Airs. Avec pour objectif d’y proposer à terme un grand point de vente. Outre les produits proposés, des petits-déjeuners et du café pourront être servis.

”Améliorer la convivialité, lutter contre le sentiment d’insécurité et assurer la conservation du patrimoine”

Les deux immeubles seront reliés par une même cage d’escalier via la rue des Mineurs pour aménager trois logements au n°1 de la rue des Airs, précise la Ville par voie de communiqué.

”La reconfiguration de la cage d’escalier permettra de rassembler les étages des deux bâtiments et donc de réhabiliter les étages d’un commerce au centre-ville”, se réjouit la Première échevine en charge de l’urbanisme, Christine Defraigne (MR).

”Souvent délaissés, voire dégradés, les étages inoccupés au-dessus des commerces ne favorisent pas le centre urbain. Leur réaffectation en logements permettra d’améliorer la convivialité, lutter contre le sentiment d’insécurité et assurer la conservation du patrimoine”, ajoute-t-elle.

Six emplacements vélos seront, en outre, aménagés au rez-de-chaussée alors que des tables permettront aux clients de s’asseoir à l’extérieur.

La boulangerie actuelle reste ouverte

Soulignons encore que la boulangerie actuelle reste ouverte le temps des travaux. Tout comme “La Petite boutique” et la friterie “Saperlipopette a la patate”. Le nouveau magasin devrait ouvrir en janvier 2024.