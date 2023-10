”Quand tu passes de Marka à papa d’Angèle ou de Roméo Elvis, ça fait bizarre !”: les confidences du chanteur belge sur ses enfants stars

Si Marka (62 ans) a, dit-il, “eu la chance de jouer partout dans le monde, que ce soit au Japon, en Chine, au Liban, aux États-Unis, à Cuba… et de vivre encore aujourd’hui de la musique”, “je crois que ma femme (NDLR : la comédienne et humoriste belge Laurence Bibot) et moi, on a bien fait le boulot”, explique-t-il en souriant lorsque le journaliste lui dit qu’il a donné le succès en héritage à ses deux enfants.

“Ils ont réussi quelque chose de magnifique”

”Après, plus sérieusement, ce n’est pas parce que les parents sont artistes que les enfants réussissent. Angèle et Roméo ont une conscience professionnelle, une intelligence de l’époque, et plus de talent. Ils ont réussi quelque chose de magnifique. Nous, nous n’avons pas atteint ce niveau, ce n’est pas grave. La vie n’est pas finie. […]”

Lorsque la journaliste lui demande de revenir sur la phrase qu’il a prononcée (”On ne peut pas être jaloux de ses enfants, mais on peut se dire qu’on est passé à côté de quelque chose…”), il répond : ” La jalousie ne sert qu’à embrouiller l’esprit, ne pas se remettre en question. Quand du jour au lendemain, on n’est plus Marka mais le papa d’Angèle ou de Roméo, ça fait bizarre. Puis, on prend un peu de recul. Je ne suis pas certain que j’aurais voulu avoir leur succès qui est tellement énorme, et pose pas mal de problèmes, de questions. Je suis une vedette dans mon pays, pas une star comme mes enfants. Moi, je peux me promener tranquillement dans la rue, il n’y a pas d’attroupements, de poursuites dans la rue. Tout n’est pas analysé dans les moindres détails.”

”On s’inquiète pour eux, on vit une situation exceptionnelle”

”Bien sûr, on s’inquiète pour eux, on vit une situation exceptionnelle et peu de parents sont confrontés à ça. On n’était pas préparé, mais comme tout dans la vie, on trouve des solutions.”