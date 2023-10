”Mylène Farmer ne m’aime pas trop” : l’émotion de l’humoriste Camille Lelouche à la suite d’un sketch dans lequel elle l’a imitée

”Je me suis trouvée belle en Mylène et je l’adore !”

“Mylène, en fait je suis un peu triste, mais je peux le dire ici, elle ne m’aime pas trop… Pourquoi ? Parce que je l’avais incarnée dans Quotidien. Alors que bon, c’est mon but, je suis humoriste. Je me suis trouvée belle en Mylène et je l’adore ! Je l’ai su par rapport à un proche à elle qui me l’a dit”, a-t-elle déclaré. Une parodie qui est donc revenue jusqu’à ses oreilles. “Pourtant, elle est vraiment drôle. En plus, je suis vraiment physiquement à son image. J’ai essayé de faire au mieux. Après, j’ai parodié tout le monde et j’ai imité un peu tout le monde…”

”ça me fait de la peine, j’ai beaucoup d’admiration” pour elle

Et Camille Lelouche d’ajouter : “En général, j’incarnais au maximum les gens que j’adorais. […] Oui, ça me fait de la peine. Parce que c’est quelqu’un que j’admire beaucoup. […] J’ai beaucoup d’admiration” pour elle.

”Peut-être qu’on m’a menti et que tu m’adores”

”Mylène, si jamais tu vois cette interview, je t’aime. Et j’aimerais t’inviter à mon concert […]. On ne sait jamais, peut-être que c’est une fausse info aussi, peut-être qu’on m’a menti et que tu m’adores. Je t’embrasse.”