L’animateur français Christophe Dechavanne bientôt à la tête de deux nouvelles émissions en prime time sur France Télévisions

”Christophe est un immense talent. Je lui ai proposé d’animer des prime sur France 2. J’ai très envie de lui trouver une belle place”, déclarait en juin dernier Stéphane Sitbon-Gomez, le patron des antennes et des programmes de France Télévisions. Et selon le magazine Télé Loisirs qui a dévoilé l’information ce vendredi 13 octobre 2023, l’animateur français Christophe Dechavanne sera bel et bien prochainement à la tête de deux émissions en prime time sur les chaînes du service public.