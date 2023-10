High School Day, le premier salon pour les Belges qui veulent faire une seconde rhéto à l’étranger

Seulement voilà : aussi enrichissante puisse être celle-ci, il s’agit d’une expérience qui véhicule son lot de questionnements et autres appréhensions.

Ce samedi sera justement l’occasion pour les jeunes intéressés et leurs parents de trouver des réponses à l’occasion du "High School Day", le " premier salon belge entièrement dédié aux programmes scolaires à l’étranger" organisé par le WEP.

Différents types de séjours

Fondé par deux Liégeois en 1988, cet organisme se présente comme "un acteur européen majeur dans le domaine des séjours éducatifs, linguistiques et culturels depuis 35 ans". Chaque année, ce sont ainsi plus de 600 jeunes que le WEP envoie, principalement aux USA et au Canada, en vue d’y effectuer une seconde rhéto.

Mais pas que.

Grâce au programme Expedis, " les jeunes scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent désormais partir dès la troisième secondaire, explique le WEP. Dès 14 ans, des centaines de jeunes quittent donc leur foyer en Belgique pour vivre une expérience unique pendant une période qui peut varier d’un mois à une année scolaire complète."

Si l’on ajoute les séjours linguistiques de plus courte durée pratiqués notamment durant l’été, cela porte à 10 000 le nombre de jeunes qui, chaque année, sont pris en charge dans le cadre des différents séjours encadrés par le WEP.

Dans 50 pays

Des stands, mais aussi des conférences et des rencontres de jeunes et de parents passés par ce type de séjours seront au programme du salon organisé ce samedi, à Bruxelles. Et c’est totalement gratuit.

Et si les USA et le Canada demeurent les deux destinations phares des séjours proposés par le WEP, de nombreuses autres destinations seront présentées : France, Italie, Espagne ou encore Argentine ou Nouvelle-Zélande.

High School Day - Avenue de Jette, 26 à 1081 Bruxelles - Entrée gratuite - Infos : https://take-the-leap.wep.org/fr/high-school-day/