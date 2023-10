Menacé dans son pays, Luis sera tout de même expulsé jeudi : une pétition pour annuler la décision

Le renvoi forcé dans son pays d’un opposant politique vénézuélien suscite colère et incompréhension chez ses proches. Du côté de la secrétaire d’État en charge de l’Asile, on rappelle que les procédures font l’objet d’une analyse minutieuse et que les décisions sont prises en totale indépendance vis-à-vis du politique.