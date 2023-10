Le Festival 'Prendre Soin' à Namur implique directement les participants!

Lui, c’est Anadel. Il a donné naissance à des milliers de bébés. Mais comment mener de front 3 accouchements à la fois ? Il a retrouvé des patients morts sur les brancards dans la salle d’attente des urgences. Alors, il a sauvé sa peau. Il a quitté l’hôpital et a rejoint une équipe du Samu social. Lui encore, c’est Marc. Directeur d’un hôpital public. Diplômé d’une école de commerce prestigieuse. Il aligne les chiffres. Pas question de rester plus de 2 jours et demi à l’hôpital pour un accouchement classique. Il faut « faire tourner » les lits, prescrire toujours plus de radios … pour éviter la faillite. Le directeur témoigne avec sincérité, conscient de la charge physique et morale qui mine son personnel.

La pièce de théâtre 'Urgence' foisonnante de vérité

Sur scène, une dizaine de personnages se succèdent, reprenant les paroles exprimées par 36 témoins : soignants, expert de la sécurité sociale, directeur d’hôpital … rencontrés longuement par les comédiens de la compagnie Adoc pour créer « Urgence », une pièce de théâtre foisonnante de vérité. « En 2019, lorsque nous avions décidé de mener ce projet, nous ne nous attendions pas à ce que la réalité mondiale soit aussi révélatrice de l’urgence de la situation, raconte Alexis Garcia, comédien et directeur de la compagnie Adoc. La pandémie nous a rappelé à quel point il est vital pour nos sociétés de préserver un service public fort et accessible à tous. Car un système de santé malade ne peut s’occuper de la santé des gens et la maladie, elle, ne connaît pas de frontière.

"Urgence" par la compagnie Adoc ©Olivier Laval

L’intention de la troupe est claire : « Avec ‘Urgence’, nous souhaitons rendre hommage à tous ces héros du quotidien, ce personnel soignant qui se dévoue tous les jours pour que nous soyons en bonne santé et pour que la maladie ne nous emporte pas. Qui sont ces personnes qui prennent soin de nous ? Qu’ont-ils à dire ? Et quelles sont leurs conditions de travail ? ». La troupe ne se contente pas d’un constat mitigé, elle questionne aussi : « Dans quel état est notre système de santé ? Il y a 75 ans fut créée la sécurité sociale afin que chaque citoyen soit protégé de la maladie ou d’autres accidents de la vie. Mais aujourd’hui, nos gouvernements ne cessent de détruire toutes nos protections sociales. Si nous continuons sur cette route, alors seuls ceux qui en auront les moyens pourront se soigner, laissant sur le carreau des milliers de personnes. Comment faire en sorte que tout le monde puisse recevoir des soins de qualité en fonction de ses besoins et non pas de ses moyens et que plus personne n’ait à choisir entre survivre et se soigner ? La nécessité de prendre la parole est urgente ! ».

Au fil de la galerie de personnages, pas question de verser dans la caricature. Les propos se veulent nuancés. « La pire solution, c’est de se priver de l’empathie ! », rappelle un infirmier.

A quelques mois des élections, la compagnie Adoc secoue les angoisses avec force et humour. Et continue de faire tourner ce spectacle essentiel suivi d’une rencontre avec le public. « Nous pouvons jouer partout pour toucher un maximum de publics différents », conclut Alexis Garcia. Ce sera d’ailleurs le cas lors du Festival ‘Rêve général’ à Liège avec notamment des étudiants de l’ULg.

Au programme du Festival ‘Prendre soin’

À l’image des Festivals “Nourrir ma commune”qui poussent un peu partout en Belgique, la compagnie Arsenic2 a lancé une dynamique similaire autour de la thématique de la santé : Les festivals ‘Prendre soin’. Ce festival se veut un rendez-vous pour mette les énergies associatives, citoyennes et collectives à la rencontre de celles et ceux qui prennent soin de nous, pour penser à la santé de demain, dans un système toujours plus accessible, plus juste et plus solidaire.

Après « Prendre soin » à Tournai en janvier et à Liège en mars dernier, le festival s’est implanté à Namur pour la première fois.

Les 11 et 13 octobre, l’ASBL ‘Un pas dans l’impasse’ propose une formation pour rejoindre son réseau de sentinelles afin de sauver des vies.

Le 11 octobre, conférence « S’informer, s’en parler, agir », une animation organisée par la Province de Namur.

Les 11, 12, 13 et 14 octobre, « Toutes les choses géniales », une pièce de théâtre de Duncan Macmillan, au Jardin Passion.

Le 12 et 13 octobre, présentation de l’outil « Le pharmakit » chez Solidaris.

Le 14 octobre, journée de clôture avec des pauses santé chez Solidaris et des séances de cinéma à l’espace auto-géré la Casserole à Namur.

