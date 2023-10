Un couple de “Mariés au premier regard” débarque dans “Vu à la télé” (RTL tvi) ce dimanche 8 octobre 2023

Jessica et Alexandre ont été choisis pour intégrer l’émission “Vu à la télé”, dès ce dimanche 8 octobre 2023, sur RTL tvi. “Le concept est sympa et correspond à ce que nous faisons déjà dans notre salon : regarder ensemble un programme à la télé et commenter celui-ci”, a confié le couple au magazine “Ciné-Télé-Revue”.