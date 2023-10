”Leslie en Cuisine”, une Liégeoise qui cartonne sur les réseaux sociaux : “Ma rencontre avec Philippe Etchebest a changé ma vie”

Celle qui est “née gourmande” a aujourd’hui transformé sa passion en un véritable métier. “Je cuisine depuis toute petite", explique Leslie. "Déjà à l’époque avec ma grand-mère, j’aimais associer les produits et cela marchait bien. (Rires.) Disons que j’avais des facilités. Mais avant de me perfectionner, la technique me faisait défaut…”

Autodidacte au départ, Leslie suit d’abord un an de cours du soir à l’Académie Yves Mattagne, deux étoiles Michelin, qu’elle considère comme “l’un de mes mentors”. En 2014, elle participe à l’émission Duels en Cuisine, un concours culinaire diffusé sur la RTBF, avec les chefs étoilés Pascal Devalkeneer et Julien Lahire. “Une expérience super enrichissante, qui m’a donné envie de créer un blog que j’ai intitulé Leslie en Cuisine. C’est clairement l’émission qui m’a fait connaître du grand public et où je suis sortie de ma cuisine à moi pour aller dans celle des téléspectateurs, via la télévision de leur salon…”

Mordue de cuisine et de télé, celle qui est alors maquilleuse artistique professionnelle tente sa chance en 2015 dans Objectif Top Chef, une émission du chef Philippe Etchebest, deux étoiles Michelin et Meilleur Ouvrier de France. “Motivée comme jamais, j’ai terminé quatrième du concours face à 96 candidats. Cela a littéralement changé ma vie ! Et ce, pour diverses raisons. Tout d’abord, il y a eu la rencontre avec Philippe Etchebest. Derrière la caméra, c’est un véritable mentor, un coach incroyable. On a beaucoup parlé ensemble. Puis j’ai eu l’occasion de rencontrer des journalistes et chroniqueurs culinaires me permettant d’en apprendre encore davantage sur la cuisine. Cette émission m’a permis de prendre confiance en moi pour en faire mon métier.”

Un livre “Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?” le 14 novembre

Désormais responsable de sa propre société, basée au cœur de la capitale, qui réalise des recettes pour des marques, des vidéos culinaires pour des clients extérieurs et qui assure la communication de certains restaurants, Leslie continue d’alimenter en permanence ses réseaux sociaux.

”Je diffuse des capsules intitulées Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?, avec des recettes simples et abordables, en publiant à l’avance une liste de courses pour la semaine. Mon second livre de cuisine – dont la sortie est prévue le 14 novembre prochain – s’en inspire puisqu’il portera le même nom. Il contient l’ADN de l’émission que j’ai créée ainsi que des recettes de saison accessibles à tous, avec des plats mijotés de mamie. (Rires.) Parce que mon objectif consiste à réunir les familles autour de la table en prenant préalablement le temps de cuisiner avec des produits frais du terroir.”

”Des croquettes de crevettes incroyables”

Ce mercredi 11 octobre dans l’émission Offline, diffusée sur Pickx +, Leslie nous emmènera dans son quotidien pendant une journée. “J’irai d’abord à la rencontre d’un ami producteur chez lequel je vais chercher mes volailles, dans une ferme à Charneux (Herve) située près de chez moi”, explique Leslie. “Avec Shauna Dewit (la présentatrice de l’émission), on se rendra chez moi, à la maison, pour réaliser une recette à l’endroit où je réalise mes capsules vidéos. Puis je l’emmènerai avec moi dans un restaurant bruxellois à la rencontre du chef Cédric Mosbeux, du comptoir de cuisine populaire belge Fernand Obb Delicatessen à Saint-Gilles, qui partage les mêmes valeurs que moi. Il propose notamment des croquettes de crevettes incroyables. Ensuite nous nous rendrons en exclusivité au shooting de mon second libre.”

Ce mercredi, à 22h10, sur Pickx +

Un retour en télévision ? “J’ai un projet sur YouTube en France”

Si Leslie n’a pas totalement délaissé le maquillage artistique, la cuisine a pris le pas sur le reste. “Pour le moment, je n’ai plus d’émission de télévision, mais j’ai actuellement un projet YouTube en France. On est venu me chercher pour un projet magnifique qui se concrétisera en novembre prochain. Je ne peux pas encore vous en parler.”