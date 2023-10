”J’avais envie de passer mes journées à être payée 5.000 euros par mois pour parler” : voici ce qu’aurait fait Louane si elle n’avait pas été chanteuse

Près de dix ans plus tard, la jeune femme qui sera la tête d’affiche du nouveau film de Jean-Pierre Améris, Marie-Line et son juge, était l’invitée de la matinale de la radio française Europe 1 ce dimanche 8 octobre 2023.

”Je voulais devenir interprète au parlement européen”

Interrogée par la journaliste Julia Vignali pour savoir ce qu’elle aurait fait dans la vie si elle n’avait pas été artiste, Louane lui a répondu : “J’étais très intéressée par l’idée de travailler le moins possible pour avoir le plus d’argent possible”, a-t-elle déclaré. “Du coup, comme je parle plusieurs langues, je voulais devenir interprète au parlement européen. Parce que j’avais vu un reportage à 10-12 ans, qui disait que le salaire minimum était de 5.000 balles. Et j’avais hyper envie de passer mes journées à parler et à être payée 5.000 euros par mois pour parler.”

Et Louane de conclure : “Non, je ne regrette pas particulièrement de traduire des politiques.”