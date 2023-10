La fille illégitime du chanteur belge Salvatore Adamo “a des chansons prêtes pour un album, certaines que je lui ai données”

Il est notamment revenu sur sa fille qu’il a eue hors mariage… et qui a été reconnue par son épouse. Si avec Nicole, épousée en 1969, Salvatore Adamo a eu deux fils, Anthony et Benjamin, il a par ailleurs eu une fille prénommée Amélie née en 1979 de sa relation extraconjugale avec l’actrice et mannequin allemande Annette Dahl.

Mais c’est Nicole, l’épouse officielle de Salvatore, qui va reconnaître, aux yeux du monde, la fille d’Annette Dahl. Il faut attendre 2004 pour que l’artiste révèle qu’Amélie est la fille de son ancienne maîtresse.

”Elle travaille dans la mode à Berlin”

”Elle a une voix magnifique, veloutée, qui me fait penser à celle de Carly Simon”, a indiqué le chanteur italo-belge au Parisien. “Elle a des chansons prêtes pour un album, certaines que je lui ai données. Elle travaille dans la mode à Berlin. Elle a peur d’être célèbre, mais je n’ai pas encore renoncé.”