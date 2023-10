”Je suis une psychopathe” : les étonnantes confessions de Vitaa avant de se rendre sur un plateau de télévision

”[…] Dans mes débuts, je n’étais pas prête. Déjà, je ne m’aimais pas. C’est super dur de se voir en permanence” à la télévision “d’autant plus que sur les réseaux ça tourne, ça circule”, a déclaré l’auteure-compositrice-interprète française ce samedi dans l’émission d’Eric Dussart et Jade, On refait la télé, où elle était invitée pour parler de son nouvel album solo Charlotte.

Résultat ? Vitaa a trouvé un moyen pour ne plus ressentir la peur d’être invitée sur un plateau de télévision. “[…] Je suis une psychopathe. Déjà, avant de venir dans une émission, je regarde quasiment tout le temps comment c’est filmé, où sont les caméras. Et si je vois que c’est par exemple mon mauvais profil, c’est un scandale, un drame pour moi. Je vais donc essayer de me placer à un endroit où je vais me supporter.”

guillement Quand j'arrive sur un plateau, je sais exactement comment c'est filmé, quasiment pour toutes les émissions de télé.

Et la jeune femme d’ajouter : “Quand j’arrive sur un plateau, je sais exactement comment c’est filmé, quasiment pour toutes les émissions de télé. Pour tout vous dire, tous les cadreurs, ce sont toujours les mêmes, je les connais tous les techniciens et ce sont mes potes, ils me disent quand j’arrive : 'T’inquiètes pas, on a changé cette caméra, ton profil sera celui-là…' C’est trop drôle. Des fois, je me dis 'Oh les pauvres, que je les ai traumatisés'. Parce qu’on sait qu’après, ce sera en boucle tout le temps”, notamment sur les réseaux sociaux.

”Je me suis déjà embrouillée avec une équipe”

Vitaa a encore confié qu’elle avait déjà eu un différend avec une équipe de production. “Je me suis déjà embrouillée avec une équipe car ils ne voulaient pas faire de changement. J’étais frustrée pendant toute l’émission”, a-t-elle précisé.