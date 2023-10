INTERVIEW | Maxime Prévot et Les Engagés veulent "réhabiliter l’intelligence de la nuance" en politique (vidéo)

Crédités dans les derniers sondages de près de 14% en Wallonie (ce qu’ils n’avaient plus atteint depuis 2015), Les Engagés ont le vent en poupe.

En marge du congrès qu’ils tiennent ce samedi, et où plus de 2000 militants sont attendus, Maxime Prévot revient pour L’Avenir sur cette dynamique nouvelle que Les Engagés prônent depuis maintenant quatre ans et qui, aujourd’hui, trouve sa pleine mesure.

Une partition en trois temps

Maxime Prévot, c’était important de créer cette dynamique maintenant ?

Ce que j’ai d’abord souhaité faire, c’est me mettre en ordre de marche assez tôt pour pouvoir permettre aux équipes les plus robustes de pouvoir se constituer et aller au maximum au contact des gens. Quand on détermine les listes deux mois avant le scrutin, on reste très superficiel dans le contact, puisqu’on n’a pas le temps de se confronter au ressenti de la population, à ses aspirations comme à ses colères. Ici, on va avoir des visages qui vont très rapidement incarner le renouveau que j’ai souhaité impulser.

Ces nouveaux visages, c’est la dernière étape de la refondation du parti, l’ex-cdH devenu Les Engagés ?

C’est une partition en trois temps. Le premier a été en 2019 lorsque, face à nos mauvais résultats électoraux, j’ai souhaité poser un acte courageux, probablement contre-intuitif pour un parti politique, en faisant le choix de l’opposition. Plutôt que de s’accrocher comme une moule à son rocher, j’ai trouvé qu'il était honnête et respectueux à l’égard des électeurs d’entendre le signal qu’ils nous avaient adressé, ce que beaucoup de politique prétendent vouloir faire dans la campagne mais oublient une fois les résultats obtenus. Il fallait s’autoriser cette prise de recul pour prendre un peu de hauteur.

Et qu’avez-vous vu ?

On a une classe politique qui est beaucoup trop dans l’entre-soi, qui se préoccupe plus de son nombril que d’obtenir des résultats pour les citoyens que nous devons servir. J’ai donc souhaité qu’on quitte notre zone de confort, qu’on questionne nos certitudes et qu’on réajuste notre doctrine au XXIe siècle. Tous les partis traditionnels en Belgique défendent des doctrines qui ont parfois été pensées il y a 50 ou 80 ans, à une époque où on ne parlait pas de révolution digitale, où on ne parlait pas de transition climatique, où on ne parlait pas de burn-out, où on ne parlait pas de quête du sens au travail et dans la vie sociale. J’ai donc ressenti l’immense besoin d’offrir à la politique belge une vision plus moderne et contemporaine. Il fallait arrêter d’avoir des partis qui sont uniquement défenseurs d’un héritage et être beaucoup plus l’incarnation des problèmes d’aujourd’hui et des défis de demain.

Maxime Prévot ne regrette pas le choix de l’opposition posé en 2019: "Il fallait s’autoriser cette prise de recul pour prendre un peu de hauteur." ©Jacques Duchateau

D’où cette refondation…

C’est l’acte 2, celui du courage de se transformer. Nous avons changé notre nom, notre logo, notre couleur, mais aussi notre projet qui s’est matérialisé à travers notre manifeste pour une société régénérée, puisque c’est l’ambition ultime : celle de remettre à plat une série d’absurdités pour réhabiliter les 3 B : le bien commun, le bon sens et la bienveillance.

En quoi cette vision est-elle utile aujourd’hui ?

Quand on voit ce contexte de clash permanent, accentué par les réseaux sociaux, l’énergie que les partenaires gouvernementaux consacrent à se taper dessus plutôt qu’à réellement converger vers des solutions et des résultats, on se dit qu’il est plus que temps de revoir notre modèle. Cette réalité nous oblige à repenser notre contrat social, à avoir une autre approche de la prospérité, sans doute plus orientée vers l’accumulation des liens, plus que l’accumulation des biens, de pouvoir repenser notre rapport au vivant, à l’éducation, à la culture et aux libertés. Finalement, prendre soin de soi, des autres et de la Terre, c’est un véritable programme politique.

Et l’acte trois ?

C’est celui que nous connaissons pour le moment, c’est cette séquence de l’identification d’une série de personnalités de la société civile, qui ont fait le choix de nous rejoindre. C’est d’autant plus remarquable que nous sommes dans l’opposition partout. Ça veut dire que je n’ai pas de sucette ni de mandat pour les appâter. Ce sont des personnalités qui viennent uniquement en fonction de leurs convictions, pour notre projet, qui est disruptif et propose enfin quelque chose de différent dans le paysage politique francophone.

Les Engagés s’ouvrent à la société civile

Il s’agit de profils assez hétéroclites…

Maxime Prévot insiste: les profils qui rejoignent Les Engagés ne sont pas des "fraises des bois" (sic). ©Jacques Duchateau

Et ce ne sont pas des fraises des bois, ce sont des patrons d’entreprise, des responsables académiques, des ambassadeurs de notre terroir et de notre patrimoine, des responsables de mutualités et de santé. C’est du lourd, qui apporte du renouveau à la classe politique.

C’était nécessaire de changer radicalement les visages ?

Je l’ai dit il y a quelques années déjà à mes députés : nous ne pourrons pas partir aux élections en 2024 en ayant exactement les mêmes têtes de liste qu’en 2019. Sinon, nous ne rendrons pas crédible le changement que j’ai souhaité impulser. Il nous faut un bon mix entre des politiques aguerris, qui œuvrent depuis quelques années déjà dans les assemblées et qui ont une expérience toujours valide, et des personnalités issues de la société civile qui viennent avec leur fraîcheur, leur regard différent, bousculer les codes de la politique pour éviter cet entre soi. L’idée n’est pas d’utiliser ces personnes comme un alibi. Je ne fais pas de la pseudo-participation citoyenne en créant une assemblée quelconque ou en tirant au sort des citoyens : je donne aux citoyens des leviers majeurs d’action en leur donnant la capacité de devenir député et de faire bouger les lignes au sein des parlements.

Il y a tout de même de nombreux départs parmi les personnalités du parti.

Aucun départ n’est motivé par une prise de distance vis-à-vis du parti. Personne ne part fâché, ni pour une autre formation politique. Ce sont simplement des personnalités qui se sont données pour la politique depuis 20, 30, parfois 40 ans. C’est sain, ce ne sont pas des claquements de porte. Ce sont des fins de cycles. Parce qu’il y a une vie avant la politique, et ces gens ont compris aussi qu’il y avait une vie après la politique.

Ces départs offrent donc des opportunités. Ne craignez-vous pas que cela gronde au sein des fidèles du parti qui voient ainsi débarquer des personnes issues de la société civile et qui viennent en quelque sorte leur chiper ce qu’ils auraient peut-être ambitionné ?

Je ne vais pas nier qu’il n’y a pas l’un ou l’autre grincement de dents. C’est humain. Mais jusqu’à présent, l’immense majorité des militants se sont réjouis et enthousiasmés de ces venues, parce que ce sont des personnalités qui, au vu de leur parcours, apportent une vraie crédibilité à notre processus. Ils viennent en quelque sorte cautionner l’audace que nous avons eue. Ce regain d’enthousiasme énorme irrigue l’ensemble de nos structures internes. Et les récents sondages accentuent ce regain d’enthousiasme : tout le monde se dit décomplexé de dire qu’il croit, qu’il vote et qu’il souhaite s’engager pour notre projet. Tout l’enjeu, c’est que ça dure…

Une place à défendre et à reconquérir

Avec ces nouvelles têtes, Les Engagés ont-ils amorcé un virage vers une droite libérale ?

Ma volonté est de fédérer les gens qui ont une conviction de centre gauche et ceux qui ont une conviction de centre droit. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à la transition écologique mais qui ne se retrouvent pas dans l’approche dogmatique et punitive d’Écolo et qui sont séduits par nos convictions profondes en matière de régénération du vivant. Et il y a à côté de ça aussi une série de libéraux sociaux qui ne se retrouvent pas dans le tournant plus radical et conservateur actuel du MR. Ce que je veux, c’est fédérer et rassembler.

Vous revendiquez donc cette position au centre de l’échiquier politique ?

Pour le président, Les Engagés sont un mouvement qui revendique d’être centriste, pas par défaut ni par dépit, mais par conviction. ©Jacques Duchateau

Les Engagés, c’est un mouvement qui revendique d’être centriste, pas par défaut ni par dépit, mais par conviction. Parce que je ne crois pas qu’on servira l’intérêt collectif en ayant, comme la gauche, tendance à se cramponner sur la défense des acquis ni, comme la droite, cette propension à se cramponner sur la défense des privilèges. Ce qui est noble en politique, c’est de faire grandir tout le monde et chacun, et pas de servir les intérêts uniquement d’un segment électoral comme le font la gauche et la droite.

Il y a encore une place pour le centre en politique ?

Ce centrisme de conviction, qui veut réhabiliter dans un monde de slogans et de simplismes l’intelligence de la nuance, je le revendique et nous sommes les seuls à l’incarner. Dans ce monde des petites phrases, des populismes, le vrai courage, c’est d’oser nager à contre-courant en préconisant des approches nuancées et des solutions équilibrées. C’est souvent moins sexy médiatiquement, mais c’est tellement souvent plus pertinent politiquement. Et je suis convaincu que c’est ce dont nous avons besoin. Sinon, cette spirale vers les extrêmes que l’on connaît aujourd’hui va progressivement devenir nauséabonde.

Interview : Romain Veys

Pour Maxime Prévot et Les Engagés, "il est temps de changer de modèle. ©Jacques Duchateau