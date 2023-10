Frédéric François débouté par la justice belge en attaquant son ancien secrétaire particulier pour un e-mail contenant “des infos sensibles”

L’action plaidée en référés (et donc en urgence) devant la division de Huy du tribunal du travail de Liège avait pour objectif de faire interdire à son ancien secrétaire particulier “d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer de manière illicite un secret d’affaires dont il a pu avoir connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle, ainsi que de divulguer le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle. Ou encore de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale.”

Un e-mail transféré à une avocate française

Via sa société Capitale Music, Francesco Barracato, alias Frédéric François, reprochait à Alexandre L., son ancien secrétaire particulier (qui a reçu son préavis en mai 2022 comme il le souhaitait), non une violation d’un secret d’affaires, mais bien d’avoir divulgué des informations contenues dans un e-mail du 4 mars 2022 au comptable de la société Capitale Music (pour ne pas que les données soient perdues lors d’un changement de serveur) et ce, en le transférant le 10 octobre 2022 à l’avocate de David B. avec copie à ce dernier, qui a introduit une plainte en France pour “travail dissimulé”. David B. aurait travaillé depuis février 2009 pour MBM Records et Capitale Music sans jamais avoir bénéficié d’un contrat de travail et n’ayant jamais perçu la moindre rémunération pour ses prestations. Les deux sociétés estiment, elles, que David B. a agi en tant qu'“administrateur bénévole”. Il disposait d’une adresse e-mail de Capitale Music, avait sans aucun doute un rôle actif au sein de ladite société et était très proche de Frédéric François.

La société du chanteur estimait qu’il s’agit bien de la divulgation par Alexandre L. de renseignements à caractère personnel ou confidentiel dont il a eu connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle. Ce que contenait cet e-mail ? Les faits relatifs à l’effacement de toutes les données de Capitale Music qui se trouvaient sur l’ancien serveur et ce à la requête de Francesco Barracato (Frédéric François) lui-même sans qu’aucune sauvegarde sur un autre support ne soit effectuée. L’urgence était motivée par la procédure introduite par David B. devant le Conseil des Prud’hommes de Boulogne-sur-Mer, procédure dans laquelle David B. pourrait se servir notamment de la pièce transmise à son conseil par Alexandre L.

”Des données confidentielles”

Selon la division hutoise du tribunal du travail de Liège, “les infos relatives aux mesures de sauvegarde des données informatiques d’une société paraissent bien par nature être des données confidentielles relatives à l’environnement de la société”. Dans le cadre du 3e contrat de travail liant Capitale Music à Alexandre L., qui a été engagé en tant que personne de confiance, cela “exige nécessairement loyauté et discrétion au-delà de ce qui est exigé d’un simple employé et ce dans la mesure où eu égard à cette qualité il est sensé recueillir des informations personnelles et confidentielles dont il est attendu qu’il en assure le secret”, a relevé le tribunal du travail qui estimait qu’en transférant un mail l’ancien secrétaire particulier avait violé son obligation de confidentialité.

Et la tierce complicité ?

David B., quant à lui, contestait sa tierce complicité. Il rappelait que les conditions de la tierce complicité ne sont pas réunies (pas de contrat valable ou qui existe au moment où le débiteur contracte avec le tiers complice, pas de faute contractuelle du débiteur, pas de connaissance dans son chef des obligations incombant au débiteur et pas de participation de sa part, en connaissance de cause, à la commission de la faute contractuelle). David B. soutenait encore que la notion de personne de confiance n’existerait pas en droit français, aucune faute ne pouvait donc lui être adressée et reprochée puisqu’il ignorait qu’une éventuelle obligation de confidentialité aurait pu s’imposer à Alexandre L.

guillement "David B. ne pouvait ignorer que Alexandre L. pouvait détenir des informations sensibles susceptibles de l’aider dans le cadre de sa procédure."

”Quand bien même la qualification de personnel de confiance n’existerait pas en droit français, elle ne figure pas non plus dans la législation belge, il n’en demeure pas moins que la confiance réciproque est présupposée par le contrat de travail noué par un employeur et un travailleur”, insistait le tribunal du travail. Avant d’ajouter que David B. ne pouvait ignorer que Alexandre L. pouvait détenir des informations sensibles susceptibles de l’aider dans le cadre de sa procédure.

5.000 euros d’astreinte lors de la procédure initiale

Statuant en première instance, le tribunal du travail avait donc interdit aux deux parties d’utiliser le mail du 4 mars 2022. Il interdisait aussi à Alexandre L. “toute violation de son obligation de confidentialité à l’égard des infos qu’il a obtenues dans le cadre de l’exécution de son contrat d’employé en qualité de personne de confiance pour compte de la société Capital Music SA”, assortissant les interdictions d’une astreinte de 5.000 euros.

Capitale Music condamnée aux indemnités de procédure

Reste que l’ancien secrétaire particulier de l’artiste belge ainsi que son ancien “homme à tout faire” ont interjeté appel du jugement. Ce jeudi 5 octobre 2023, la Cour d’appel du travail de Liège leur a donné raison, déboutant la société de Frédéric François estimant qu’il n’y avait pas d’urgence et que l’action originaire n’était par conséquent pas fondée.

”La Cour constate que Capitale Music n’a pas demandé devant la juridiction française l’écartement d’aucune pièce du dossier”

Les raisons ? Tout d’abord, la Cour relève qu’il n’est pas contesté que l’e-mail litigieux ne se soit jamais trouvé dans la procédure judiciaire française. Capitale Music prétendait que des messages entre Alexandre L., Frédéric François et David B. auraient été utilisés dans le cadre de la procédure française. Cet inventaire de pièces n’est cependant pas produit devant la cour, relève cette dernière. La cour constate que Capitale Music n’a pas demandé devant la juridiction française l’écartement d’aucune pièce du dossier. L’affaire française ayant été plaidée le 25 septembre dernier, soit avant le prononcé de cet arrêt, “une interdiction éventuelle de la cour d’utiliser lesdites pièces serait de toute façon sans effet”.

Capitale Music soulevait pourtant qu’il y a un risque que des informations soient divulguées ultérieurement […]. Ce que Capitale Music souhaitait, c’est que la cour interdise d’une façon extrêmement générale à Alexandre L. “toute violation de son obligation de confidentialité à l’égard des informations qu’il a obtenues dans le cadre de l’exécution de son contrat d’emploi en qualité de personne de confiance pour compte de la société Capitale Music SA”. Ce qui est déjà interdit par la loi. “À défaut de précision concrète, la demande ne peut être déclarée fondée, une décision judiciaire en des termes aussi vagues que demandés ne serait d’ailleurs pas exécutable”, précise la cour qui condamne Capitale Music à verser 3.600 euros à Alexandre L. et la même somme à David D. pour leurs indemnités de procédure.

La vente d’une maison : son ancien secrétaire particulier à l’origine de la fuite dans la presse ?

Capitale Music reprochait encore à Alexandre L. d’avoir divulgué à la presse des informations sur la vente par Frédéric François d’une de ses maisons tout en reconnaissant qu’elle n’en avait pas la preuve.