Le gouvernement de la FW-B s’est accordé ce vendredi midi sur son budget 2024, le dernier de cette législature, et qui sera marqué par un nouvel effort en faveur du secteur de l’Aide à la jeunesse ainsi qu’une extension de la gratuité des fournitures scolaires aux élèves de 3e primaire.

À l’heure actuelle, les écoles reçoivent des subsides pour donner leurs fournitures scolaires aux enfants de maternelle, de 1ère et de 2e primaires. La démarche sera étendue à la 3e primaire dès la rentrée 2024. Entre 320.000 et 340.000 élèves seront désormais concernés, précisent nos confrères de La Libre et de La DH.

”Nous saluons cette mesure qui permettra à 56.000 familles d’économiser 100€ à la rentrée prochaine”, se réjouit Madeleine Guyot, Directrice générale de la Ligue des familles auprès de La Dernière Heure.

Aide à la jeunesse: 9 millions d'euros supplémentaires dégagés

Pour rencontrer le nouveau cri de détresse lancé par le secteur de l’Aide à la jeunesse pas plus tard que la semaine dernière, la majorité arc-en-ciel a convenu de dégager 9 millions d’euros, en plus des mesures déjà annoncées en juillet dernier.

Selon la ministre en charge du dossier, Françoise Bertieaux (MR), ce nouvel effort permettra d’assurer une centaine de prises en charge supplémentaires mais aussi d’embaucher 18 équivalents temps-plein (ETP) complémentaires dans les services d’aide et de protection de la jeunesse (SAJ et SPF), en plus de 47 déjà annoncés en juillet.

Selon les syndicats du secteur, en raison du manque de moyens, de personnel et de places d’accueil, quelque 4.000 enfants en détresse ne peuvent actuellement être pris en charge.