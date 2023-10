Mort d’une fillette de 2 ans à Wasseiges : pas de communication du Parquet “avant quelques jours”

Si la mort d’une fillette de deux ans est bel et bien qualifiée de suspecte après son décès constaté mercredi dernier en milieu hospitalier, et qu’une autopsie a été réalisée jeudi dernier, les autorités judiciaires liégeoises ne souhaitaient, toujours pas, ce lundi soir communiquer. D’ailleurs, il ne devrait pas y avoir de communication de la porte-parole du parquet, le Premier substitut Catherine Collignon, “avant quelques jours”, nous a-t-elle dit.

Si certains évoquent des traces de coups, qu’en est-il exactement ? Le nouveau compagnon de la maman de l’enfant a-t-il pu être interrogé ? Car les soupçons se porteraient sur cet homme qui n’habite pas dans la commune de Wasseiges.

Si l’on comprend bien le mutisme des autorités judiciaires, c’est avant tout pour respecter le secret de l’instruction, qui est, rappelons-le, un principe d’ordre public qui se justifie par la nécessité de sauvegarder l’intégrité morale et la vie privée d’un éventuel inculpé, lequel bénéficie de la présomption d’innocence, et d’assurer l’efficacité de la poursuite de l’instruction.

”Le législateur a prévu trois exceptions au secret de l’instruction”, précise cet avocat en droit pénal. ” À savoir la délivrance d’une copie d’audition à la personne qui a été entendue, le droit d’accès au dossier reconnu aux parties dans certaines limites et les communications à la presse lorsque l’intérêt public l’exige dans le respect de la présomption d’innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession.”