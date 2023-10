Mieux préparer les élèves au monde du travail: "Ce qui existe est plutôt de l'ordre de l'initiative des écoles"

Face aux députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles réunis ce mardi en commission de l’Éducation, Caroline Désir, interrogée en ce sens par Marie-Martine Schyns (Les Engagés) et Mourad Sahli (PS), a rappelé l’existence d’un certain nombre de dispositions: stages en entreprise, formations au sein d’un Centre de technologies avancées (CTA) de la Fédération, organisation d’une septième année transitionnelle à la fin du secondaire, possibilité laissée aux écoles d’organiser des cursus ouvrant la porte vers plusieurs qualifications, conventions de secteur, etc.

La ministre a toutefois reconnu que, pour ce qui concerne plus précisément les filières de transition (générale et technique), "les référentiels actuels ne constituent sans doute pas l’outil le plus pertinent pour juger de la préparation au monde du travail ". Du coup, "ce qui existe est plutôt de l’ordre de l’initiative des écoles et des équipes éducatives", a de son côté souligné Marie-Martine Schyns.

Cependant, dans le cadre des travaux en cours sur l’organisation de l’après-tronc commun (soit les 4e, 5e et 6e secondaires), les transitions possibles "sont bien évidemment à l’ordre du jour des discussions ", a rappelé la ministre.

L’esprit d’entreprendre

Évoquant le dispositif pédagogique régional "Générations entreprenantes", qui souhaite sensibiliser cette année 100.000 jeunes Wallons à l’esprit d’entreprendre, le député Nicolas Janssen (MR) a de son côté interrogé la ministre sur le possible rôle à jouer pour les écoles.

Si "l’esprit d’entreprendre fait aujourd’hui partie des visées transversales" des nouveaux référentiels du tronc commun avec "des attendus de savoirs, de savoir-faire et de compétences clairement identifier", la ministre a regretté que ses services n’aient pas été associés à la démarche de la Région, ni même consultés. Mais qu’il appartenait aux pouvoirs organisateurs des établissements scolaires de choisir d’entrer ou non dans le processus de labellisation, ce que 27 écoles ont décidé de faire l’année dernière.