Former les futurs enseignants aux premiers secours : "Ce n’est pas prévu à ce stade"

Cet appel était destiné à former les enseignants d’éducation physique de l’enseignement secondaire à former à leur tour des jeunes afin de les rendre capables d’intervenir en cas de malaise cardiaque.

Or, le nouveau référentiel d’éducation physique et à la santé " comporte des attendus" devant permettre "d’apprendre aux élèves les mesures à suivre dans des situations d’urgence pouvant survenir lors de la pratique d’activités physiques", a indiqué mardi la ministre. Ces attendus sont la connaissance de la procédure d’appel d’urgence, la découverte d’un défibrillateur externe automatique et l’application de la procédure de premiers soins face à une personne inconsciente.

La députée Mathilde Vandorpe (Les Engagés), qui interrogeait Caroline Désir, a par ailleurs évoqué la possibilité d’intégrer cet enseignement dans la formation initiale des futurs enseignants. Mais ce " n’est pas prévu à ce stade ", a indiqué la ministre de tutelle, Françoise Bertieaux, précisant que des secouristes étaient déjà identifiés et formés au sein de chaque établissement d’enseignement obligatoire, et renvoyant ainsi vers les formations professionnelles dispensées en cours de carrière ( il en existe 3) ou organisées par la Croix-Rouge. Ceci dit, rien n’empêche les établissements d’organiser ces formations pour leurs étudiants sur base volontaire, a encouragé la ministre.